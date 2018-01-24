體育署不理泳協會員人頭灌票 綠委嗆嚴審預算

2018年01月24日 10:31 中時 楊孟立 、 劉宗龍

體育改革一波三折，「體育改革聯會」今天召開記者會，公布游泳協會昨天流出的會員名單，2萬多人中竟然有高達1萬3千多人以重複的Email信箱登記入會，當中還有1551人戶籍地址都在同一處，顯然是人頭。協同召開記者會的民進黨立委張廖萬堅、時代力量立委林昶佐掲表示，將嚴審體育署預算。

「體改聯」共同發起人張祐銓呼籲，八大體育協會都有下指令要收會員身分證影本以及選票，將來投票的時候要統一蓋票統一送票，已加入的會員千萬不要繳交身分證影本以及選票，因為一旦被當人頭，將會牽涉到許多法律問題。

參選泳協選手理事的前游泳國手唐聖捷說，選手不怕輸，但一定要是公平的比賽，今天看到資料也證實「體改聯」之前呼籲的問題已經浮上檯面。「協會為什麼可以有人頭名單？這是一開始他們有計畫的大量灌入，還有很多人不知道他是被加入協會。」

「體改聯」重申，體育署長應負起政治責任下台；體育署應主動清查所有協會的會員名單並揪出人頭；在揪出不法人頭之前應暫停選舉投票，並由第三方成立公正選務小組。

面對「體改聯」的訴求，體育署副署長王水文，會員要先繳費，並順便繳交身分證影本給協會審查，假如協會審查結果不是這個人，或是身份被冒用，沒通過審查，就應該將繳交費用退還給人家。一個通訊地址也沒規定只能有一個人，協會若要通知開會、投票，是要寄到戶籍地址不是通訊地址，大家說有人頭嫌疑或作弊，有事證的話就交給體育署或政風單位舉報，我們會移送檢調單位調查。

對於體育署的跳針回應，張廖萬堅以及林昶佐皆表示，今天協商將進行體育署的預算審查，他們會「嚴審」並提出許多凍結案，體育署務必要給予正面回應。

(中時)