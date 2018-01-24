消防宣導出招　消防車彩繪上陣

2018年01月24日 10:41 中時 莊曜聰

台南市消防局第三大隊學甲分隊24日到學甲菜市場進行防災宣導。(莊曜聰攝)

「媽咪，這台大紅車好有趣唷！」學甲菜市場24日上午停著一台色彩繽紛的消防車，仔細一看，車上畫著各式消防防災宣導彩繪，車子上方還綁著許多氣球，就像一部超可愛的玩具車，這部消防車不出勤務，而是學甲分隊防災宣導的活招牌。

台南市消防局第三大隊學甲分隊小隊長林崇雄表示，由於分隊配發新車輛，這部服役多年的11車也即將報廢，平時停放在消防隊外圍，車漆多少有斑駁狀況，由於分隊定期有宣導勤務，隊員們靈機一動，與經常到隊裡參訪的市立學甲幼兒園老師商量後，乾脆讓孩子直接參與，下場畫畫彩繪，畫布就是這部消防車。

30多位幼兒園的可愛孩子在當地藝術家羅色惠老師協助指導下，用兩個工作天完成全車彩繪，主題分別是「住宅用火災警報器維護安全保生命」、「瓦斯燃燒通風好，生命安全才可保」，24日孩子們與警義消從分隊出發，一路遊行到學甲菜市場，並向攤商及路人宣導火災警報器安裝，以及冬天使用瓦斯器具要注意通風的重要性，而彩繪消防車也成為吸睛焦點。

台南市消防局第三大隊副大隊長王金山表示，各分隊一直在宣導火災警報器的重要性，讓民眾認識住宅用火災警報器的功能及好處，現在民眾接受度也愈來愈高，安裝火災警報器，讓民眾能有充分時間逃離現場或第一時間滅火，建物老舊、巷弄狹小或有獨居長者，更是該優先安裝。

(中時)