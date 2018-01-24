冬天少喝水 小心尿道結石

曾冠富醫師提醒冬天要多喝水與運動，預防尿路結石。鐘武達攝

友善列印
中時

下水道堵住啦！52歲曾姓男子，半夜內急卻尿不出來，腹痛如絞，緊急到員生醫院掛急診，檢查才知道原來是尿道被結石堵塞造成急性尿滯留。急診室主任曾冠富說，曾男及時就醫取出結石，否則可能傷及腎臟，膀胱也可能脹破。

泌尿外科醫師的曾冠富，日前也收治1名相同症狀的49歲陳姓病患，並從尿道口夾出1顆約1公分的結石。他說，曾姓病患可能是因冬天少喝水又少運動，才會造成尿道結石反覆發作。

曾冠富指出，一般人都以為結石好發在夏季 ，卻不知冬天因為水喝的少、又缺乏運動，有結石病史的患者相對容易反覆發作，呼籲曾經有過結石者，不要掉以輕心。

他表示，慢性泌尿道感染、長期臥床、如攝護腺肥大導致尿液滯留、副甲狀腺機能亢進、先天性或外傷造成尿路狹窄、痛風、服用過量制酸劑等，都容易罹患結石。

呷重鹹也不宜！另外，喜歡吃肉與太鹹、太甜等重口味的人也要小心，因為攝取過量蛋白質、鈉、糖，會增加尿液中鈣與尿酸的排泄，將會降低尿液中檸檬酸成分和酸鹼值，增高結石形成的風險。年關將近，大吃大喝也會提高結石的機率。

員生醫院醫療副院長盧令一表示，台灣人泌尿道結石的發生率約在9%左右，推估彰化縣就有多達10萬多人有尿路結石的困擾，而有高血壓、高血脂、高尿酸等代謝症候群的民眾更是結石好發的族群。

盧令一說，結石症狀發作，可以用體外震波或各式內視鏡手術配合藥物讓結石排出，不過，平時的飲食習慣還是最重要，建議有結石體質或是病史的民眾，除了避免攝取過多的鹽分，多喝水也能保持「下水道暢通」。

(中時)

媽祖醫院3D人工膝關節 老翁術後… 燙青菜別用滾燙沸水 超過70度等…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。