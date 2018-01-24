冬天少喝水 小心尿道結石

2018年01月24日 10:26 中時 鐘武達

下水道堵住啦！52歲曾姓男子，半夜內急卻尿不出來，腹痛如絞，緊急到員生醫院掛急診，檢查才知道原來是尿道被結石堵塞造成急性尿滯留。急診室主任曾冠富說，曾男及時就醫取出結石，否則可能傷及腎臟，膀胱也可能脹破。

泌尿外科醫師的曾冠富，日前也收治1名相同症狀的49歲陳姓病患，並從尿道口夾出1顆約1公分的結石。他說，曾姓病患可能是因冬天少喝水又少運動，才會造成尿道結石反覆發作。

曾冠富指出，一般人都以為結石好發在夏季 ，卻不知冬天因為水喝的少、又缺乏運動，有結石病史的患者相對容易反覆發作，呼籲曾經有過結石者，不要掉以輕心。

他表示，慢性泌尿道感染、長期臥床、如攝護腺肥大導致尿液滯留、副甲狀腺機能亢進、先天性或外傷造成尿路狹窄、痛風、服用過量制酸劑等，都容易罹患結石。

呷重鹹也不宜！另外，喜歡吃肉與太鹹、太甜等重口味的人也要小心，因為攝取過量蛋白質、鈉、糖，會增加尿液中鈣與尿酸的排泄，將會降低尿液中檸檬酸成分和酸鹼值，增高結石形成的風險。年關將近，大吃大喝也會提高結石的機率。

員生醫院醫療副院長盧令一表示，台灣人泌尿道結石的發生率約在9%左右，推估彰化縣就有多達10萬多人有尿路結石的困擾，而有高血壓、高血脂、高尿酸等代謝症候群的民眾更是結石好發的族群。

盧令一說，結石症狀發作，可以用體外震波或各式內視鏡手術配合藥物讓結石排出，不過，平時的飲食習慣還是最重要，建議有結石體質或是病史的民眾，除了避免攝取過多的鹽分，多喝水也能保持「下水道暢通」。

(中時)