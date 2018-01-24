冬令進補嘗麻油鴨　營養師傳授進補觀念

台灣首府大學餐旅系24日與農業局合作，利用國產鴨肉及在地的胡麻油，烹煮一鍋暖身的麻油鴨，料理方式簡單，也很適合民眾在家自己料理。（萬于甄攝）

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又一波強烈冷氣團即將報到，民眾在天冷之際，喜愛品嘗一碗熱呼呼的燉補湯品，像是薑母鴨、麻油雞等，台南市政府農業局24日邀請營養師，分享進補的小撇步，暖身不傷身，並由台灣首府大學餐旅系老師傳授「麻油鴨」料理，讓民眾在家就能煮出好滋味。

農業局表示，一般常見的進補料理不外乎使用薑、麻油或藥膳搭配雞肉、鴨肉，此次由台首大餐旅系教師傳授的「麻油鴨」，選用國產鴨肉及來自台南在地的胡麻油，不僅營養、健康，也是最親民的美食，且料理方式不困難，很適合在家料理。

台首大餐旅系老師許煜忠指出，鴨肉富含蛋白質、鐵質、維生素A、B1、B2、必需胺基酸等營養素，而麻油中的脂質可提供體內適當的脂質及必需脂肪酸，對身體保健有一定的助益，民眾也可多多選用國產優質鴨肉，在家煮出美味麻油鴨。

農業局也建議民眾在選購禽肉時，務必認明合格屠宰標章，農委會去年8月起推動國產生鮮禽肉溯源制度，方便消費者在選購時，能用手機掃描查詢到家禽屠宰場及來源牧場等資訊，讓冬令進補時，買得安心吃得放心。

永康奇美醫院營養師賀智瑢則提醒，任何飲食均應適當就好，為避免錯誤的進補造成身體過度負擔，在進補時可添加在地或當地蔬菜，像是高麗菜、胡蘿蔔、牛蒡、菇類、山藥、黑木耳等，獲取纖維素、礦物質等營養素，才能達到更均衡的飲食。

(中時)

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