文化快遞》過年踩街趣 來趟文藝的春遊饗宴

2018年01月24日 10:21 中時電子報 文／馬姍妤、圖／各單位提供

不貳偶劇將在春節期間於龍山文創B2帶來精采演出。

松山文創園區也將舉辦一系列有趣的活動歡慶新春。

松菸風格店家的精緻商品。

臺北市立美術館的戶外裝置也於春節期間持續開放。

影子傳奇劇團藉由短劇向觀眾推廣皮影戲。

家家戶戶迎新年，臺北市許多藝文館所紛紛使出渾身解數，安排新春市集、手工坊、甜品小吃、傳統戲劇等娛樂活動，邀請民眾在熱鬧歡慶的年假中，擁有一趟充實、難忘的文化走春之旅。

復興傳統 龍山文創行銷艋舺

龍山寺的年味在農曆年前早已瀰漫廟堂及香客紛沓間，無論是漏夜排隊點光明燈祈求平安順遂的信徒，或者大年初一躍過門檻，奮勇當先搶頭香的民眾，在在凸顯龍山寺不僅為萬華地區的信仰中心，也是東方年節文化活絡的代表。

迎來新年新氣象的同時，位於龍山寺地下街的龍山文創B2，今年春節特別規劃一系列娛樂活動，其中初一持續至初五的「迺艋舺新春文創市集」便集結多家美食及手工攤位，除了分別以青草茶、傳統糕餅（如：鳳梨酥、鳳凰酥）誘出舊時味蕾記憶、宣揚萬華在地美味小吃外，民眾還能現場動手玩創意，體驗剪紙窗花、揮毫寫春聯及製作古早童玩的樂趣。

初二台北慶和館醒獅團將在龍山寺前的艋舺公園現蹤，以喧天的鑼鼓及精湛的舞獅技巧熱鬧揭開新一年的序幕，並帶著滿滿的人氣及慶賀，一路舞進龍山文創B2，為每間店家祈福招個好彩頭；初二還有「戲臺灣 衣文創」的坊主李吉祥特別裝扮為財神爺，踮著舞步、說著賀詞，祝福園區的店家及參觀民眾財源滾滾來。

此外，「不貳偶劇」及「影子傳奇劇團」也精心準備了歡慶新春的表演節目，初二、初三由「不貳偶劇」分別帶來《迎熱鬧》和《英雄救美》，充分演繹掌中戲各式特技，除了既有的武打動作，也結合了廣為大眾熟悉的各地民俗技藝，如流星錘、頂甕、宋江陣、舞大旗、川劇變臉等；而臺灣傳統民間特色如陣頭、踩高蹺、跑旱船、布馬陣、老背少及舞龍舞獅也融入表演中，簡單易懂的故事情節加上細膩的生、旦、丑、雜角色描繪，如小生搖扇、小旦梳妝、白闊抽煙、武術功夫、跳窗等動作，不僅讓看戲民眾沾沾年節氣氛，也一窺古典掌中戲的巧妙運行。「影子傳奇劇團」則在初四、初五演出皮影戲短劇，藉由前言簡介及實質的正戲演出，向觀眾推廣這項臺灣三大偶戲之一的皮影戲，並重新扎根於新世代

的記憶，也歡迎民眾散戲後親自操作體驗，透過實際的觸摸及搬演，感受傳統文化帶來最直接的感動與精采。

「2018穿越東方妝藝大遊行」則是初三至初五的最佳重頭戲，由「戲SEE表演坊」與「吳亮儀衣文創」共同主辦，報名民眾能換著精緻華美的漢服，從龍山文創B2出發，穿梭於商場、龍山寺及剝皮寮等古蹟之間，從傳統建築、百年名店的歷史記憶裡，嗅出舊時常民生活的文化；活動串聯周邊的商家、飯店業者共同響應；同時在龍山文創B2也有靜態的文化體驗，不只能與在地書法家一同揮毫書寫，也能細細品茗、珍惜一期一會的感動，還有捏麵人、纏繞花等傳統工藝體驗，更結合公益拍照活動，玩得開心也做愛心，讓不論在地及外來的遊客皆能在遊歷艋舺的過程中留下深刻的回憶。

松菸店家玩創意 林語堂DIY迎旺年

位於臺北信義區的松山文創園區是一個藝文展演活動蓬勃發展的場域，為了迎接農曆春節，特別規劃了期間限定活動。文創大街的「松菸POP-UP GALLERY」，在《TAIPEI Corners由愛出發的設計展》中，民眾透過觸摸、翻閱、聆聽，一窺設計背後的故事；也可在「地家食堂」品嘗小農有機料理及暖心紅酒；還有「松鹿精釀吧」限定手工精釀啤酒與熱食供應，週六更有精采的DJ Live表演；「松菸小賣所」於2月4日邀請白目叮舉辦「狗年旺旺手繪紅包袋」活動，讓您擁有獨一無二創意及祝福；隨選即印「暖心感應製物所」，可挑選喜歡的照片印製於悠遊卡、一卡通或隨身碟上，成為專屬的紀念品；同時集結松菸風格店家的「松菸製造」、「印花樂」手作吧、「紙可拍」等店家聯合推出新春限定商品優惠，松山文創園區將帶給您繽紛歡樂、好運旺旺的一整年。

同樣推出系列工作坊的林語堂故居則舉辦「金狗獻獅‧刻印納福─來故居過好年」活動，其中「彩墨舞獅旺旺來福─DIY舞獅春聯」融合傳統瑞獸圖騰及西方色彩美學，透過書法、拼貼、彩繪等多種藝術創作技法，打造繽紛的舞獅春聯來妝點居家；另一項「吠吠揚揚開運招財─DIY迎春刻印」則邀請橡皮印章手作達人ImJojo透過版畫套版配色技巧，讓民眾享受捺印時的驚喜，為嶄新一年帶來好彩頭。

花博園區 知性娛樂通通有

腹地廣大的花博園區今年也在假期間推出「懷舊復古文創市集」，不僅囊括至少20攤販售復古服裝、飾品、童玩、日用品等店家，吸引熱愛古物、挖寶的朋友，現場還會展出一系列黑白人物、地景的老照片，藉由底片的顯影，喚醒整個世代的回憶，再現舊時城市的風貌；主辦單位也特別設置了二手用品區，讓買家能用便宜的金額，讓原本被淘汰的物品重新找到第二春，節省資源的浪費，而販售所得也將捐給慈善機構，讓這份愛心延續；另外還邀請公益畫家於會場舉辦畫展，除了義賣自己的畫作投身公益，也希冀透過揮灑的主題宣揚「愛地球，做環保」的概念。

園區末端與北美館遙遙相望，若想沐浴在藝術裝置中，《庇護所》及《沙中房間》絕對是最佳選擇。想享親子共遊之樂的家庭也有好去處，臺北市政府文化局結合共融精神、原創設計與跨界溝通，將中山區的中安、永盛公園，以及大同區的朝陽、樹德、景化公園規劃成大型共融式兒童遊戲場，歡迎爸媽帶著小朋友在鄰里間找尋新的樂趣與體驗。春節假期間，除了與家人親戚團聚，喜愛徜徉藝文活動的朋友們不妨參與這些活動，享受文化與創意的洗禮。

龍山文創B2 新春活動

時間│2/16（五）～2/20（二）

地點│龍山文創B2（臺北市萬華區西園路一段145號B2）

電話│02-2556-9101

網址│www.monga-b2.com

松山文創園區 活動

時間│即日起至2/22

活動│松菸POP-UP GALLERY

時間│1/28（日）、2/4（日）14:00～16:00

活動│松菸小賣所×白目叮、暖心感應製物所

時間│2/1（四）～2/28（三）10:00～18:00

活動│松菸製造、印花樂、紙可拍

地點│松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號）

電話│02-2765-1388轉158

網址│www.songshanculturalpark.org

金狗獻獅‧刻印納福 來故居過好年

時間│即日起至2/25，每週二至週日9:00～17:00

活動│彩墨舞獅旺旺來福─DIY舞獅春聯

時間│1/27（六）13:30～15:30

活動│吠吠揚揚開運招財─DIY迎春刻印

地點│林語堂故居（臺北市士林區仰德大道二段141號）

電話│02-2861-3003

懷舊復古文創市集

時間│2/16（五）～2/20（二）10:00～18:00

地點│花博公園（臺北市中山區玉門街1號）

電話│02-2599-7187

(中時電子報)