喜福會送年菜 褒忠國中家庭暖心暖胃

2018年01月24日 10:30 中時 許素惠

台灣喜福會「喜福姊姊」陳嘉榛（左）送幸福年菜到雲林縣褒忠國中。（許素惠攝）

台灣喜福會上午送幸福年菜到雲林縣褒忠國中，讓21個弱勢家庭可以過一個「澎湃」又暖呼呼的好年。

「喜福姊姊」陳嘉榛帶著愛來，受到縣府教育處長梁恩嘉、褒忠國中校長陳昭龍、家長會長張峻皇與師生等熱烈歡迎，除了物質體的補給，陳嘉榛特別安排影片欣賞及感恩表思活動，讓孩子收到的不僅是一分年菜，更有充滿激勵人心的感動。

學生背著厚重的年菜，「哇！佛跳牆耶！我從來沒吃過。」「魚翅羹我最愛了!」看到美味可口的年菜，興奮又期待，垂涎三尺，迫不及待想大快朵頤一番。

陳嘉榛說，由自己做起來影響下一代或周遭的每個人，讓接下來的新生代擁有分享溫暖的能力，並且更厚道，懂得愛別人，相信大家所愛的台灣就可以持續強壯。

梁恩嘉指出，分享愛、散播愛的確是營造祥和社會最根本，非常感謝台灣喜福會與台北市菁鐸獅子會及民緯冷凍食品公司等合作匯愛，將幸福年菜送到需要的學生家庭，暖了弱勢家庭的心與胃。

陳昭龍特地感謝台北市新民國中校長施俞旭的媒合，讓該校21個家庭因這豐盛的暖愛，在今年春節有著不一樣的氣氛，因為這分年菜是匯集眾人之愛才得以完成，集眾人之力才得以實踐，希望這分愛能浸潤孩子們內心，在未來的人生裡，因這分愛而能向上向善。

(中時)