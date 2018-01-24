國台辦主任張志軍：台胞在陸發展是明智選擇

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旺報

大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍22日、23日在上海分別與在滬台灣文化經濟界人士和台灣師生座談，瞭解他們在大陸工作、生活、學習的情況，聽取對大陸營商、就業和教學、求學環境的意見和建議。張志軍說，中國已成為全球第二大經濟體，台胞來大陸發展是「明智的選擇」

此外，中共十九大台灣代表、復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安23日表示，吸引台灣高級知識分子到大陸高校任教，有助於促進大陸高等教育發展。

中新社23日報導，張志軍在座談會上表示，中共十九大報告強調秉持「兩岸一家親」理念，提出「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式，願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇」；國台辦將繼續促進為台胞在大陸工作、生活、求學、就業提供同等待遇，並推動相關政策的落實。

在22日的座談會上，多位在滬台灣文化經濟界人士表示，在兩岸融合過程中，文化融合能發揮潛移默化的作用。期待上海提供更多支持，助力兩岸攜手發展文化創意產業。

上海市台灣同胞投資企業協會會長李政宏表示，上海非常適合發展文化創意產業，台商在這一領域具備一定優勢。去年末上海出台《關於加快本市文化創意產業創新發展的若干意見》後，上海台協專門成立了文創工作委員會，希望能為台灣文創業者在上海「落地生根」提供平台。

參與23日座談的台灣師生分別來自復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海理工大學等高校。復旦大學外國語言文學學院副院長盧麗安表示，吸引台灣高級知識分子到大陸高校任教，有助於促進大陸高等教育發展。她建議，通過鼓勵各省市開放人才計劃或設立專項計劃、提供「適應緩衝期」等方式，為台灣教師在大陸提供施展抱負的平台與機會。

張志軍說，中國已成為全球第二大經濟體，台胞來大陸發展是「明智的選擇」。他同時鼓勵在大陸的台胞台生擴大交往圈，更快融入當地社會。

(旺報)

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