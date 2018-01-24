兒子哭著拒抱讓他心碎 庹宗康竟做了「這件事」

2018年01月24日 10:34 中時電子報 吳品瑤

藝人庹宗康過去有「夜店王子」稱號，然2011年與老婆王菲雅結婚後，便收起浪子心，除工作之外，心思都在老婆跟兩個兒子身上，不僅假日不排工作，平日更會在晚上10點前回家，跟過去的他天差地別，連朋友都說他轉性，以前Man到極致，如今當爸遇上兒子就沒轍。

庹宗康成家後變了一個人，現在根本是新好爸爸代表，據《自由時報》報導，庹宗康透露過去有長達一年時間忙工作，出門時兒子還在睡，錄影結束回家孩子又睡了，結果有次想抱抱兒子，沒想到被孩子哭著拒絕，讓他難過心碎滿地，立刻跟節目製作單位請了10天假，每天黏在兒子身旁修補父子感情，也因此之後庹宗康不管是工作還是應酬，都不會超過晚上10點，假日也必定跟家人再一起，就是怕這種情況再發生。

而去年底聖誕節假期，庹宗康帶全家到日本8天7日旅遊，重點項目就是兒子最愛的迪士尼樂園，接著去大兒子喜歡的寶可夢專賣店、小兒子喜歡的妖怪手錶專賣店，完全是照孩子的喜好做行程安排，理由是大兒子明年要上小學了，以後假期安排沒辦法這麼自由，且有不少朋友要他做好心理準備，孩子越大越會有自己的生活圈，爸媽在他們心中的分量也會隨之減少，因此庹宗康才會想把握這段「黃金時期」，感嘆怎麼沒幾年：「(兒子)就有自己的世界了？」。

至於選擇出國旅遊，庹宗康說因為自己是公眾人物，過去的經驗，跟家人在台灣遊玩總會被熱情民眾要簽名、拍照，每次他都不好意思拒絕，等處理完了再拔腿追上帶著孩子先往前移動的老婆，覺得這樣家庭時間會被壓縮，暖心地說還是希望私人的時間「爸爸是屬於他們的」，所以乾脆選擇出國。

(中時電子報)