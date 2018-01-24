56年前冬令救濟照曝光 新港奉天宮媽祖讓信眾很有感

奉天宮首度曝光56年前冬令救濟的歷史照片，引發眾多信眾共鳴。（新港奉天宮提供）

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新港奉天宮廟方24日上午發放85戶低收入戶慰問金和白米物資。（呂妍庭攝）
嘉義市佛光山圓福寺義工也特別準備數千分平安臘八粥分送給民眾。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮長年關懷低收入戶生活，24日上午發放冬令慰問金和白米給新港、溪口共85戶弱勢家庭，廟方也首度曝光56年前冬令救濟的的歷史照片，奉天宮文獻中心執行長林伯奇透露，早年廟方還有田產，年節前就會把自種的白米分送給貧民，之後因公地放領、耕者有其田政策，田產沒了，改成向農民買米送弱勢，雖確切年代難以考證，粗估奉天宮冬令救濟舉辦至少有7、80年歷史。

新港奉天宮董事長何達煌指出，奉天宮秉持著媽祖慈悲為懷的理念，常年以來不遺餘力的推動回饋鄉里，透過協助慈善團體、急難救助、冬令救濟及清寒獎助學金發放等方式，將媽祖的慈愛心傳達到每個信徒心中。

24日恰巧是俗稱的「臘八」，配合廟方發送慰問金，嘉義市佛光山圓福寺義工也特別準備數千分平安臘八粥分送給民眾。廟方指出，冬令慰問金發放對象以媽祖遶境的範圍為主，所以除了新港鄉外，也擴及到溪口鄉的柴林村、林腳村低收入戶共85戶，每戶慰問金2000元及白米2包。

林伯奇特地把早年冬令救濟照片放上奉天宮臉書與大家分享，不少上了年紀的信眾看了特別有共鳴，都說好懷念，林伯奇說，因早年資料留存不完整，難以查證冬令救濟從哪一年開始舉行，但透過老照片可大致回溯當年媽祖行善義舉，也為奉天宮回饋鄉里留下見證。

(中時)

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