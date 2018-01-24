外交部拉高警報 嘉年華前巴西黃熱病大流行

2018年01月24日 10:54 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，擁有熱情森巴舞蹈的巴西，即將於2月份迎接熱鬧的嘉年華（Carnival），但對於當地居民與旅客而言，今年卻多了一個威脅：黃熱病（yellow fever）。世界衛生組織（World Health Organization）已證實，近半年來，巴西全國有20人因黃熱病死亡、145人染病正在觀察，按照持續擴散的規模，官方憂心死亡人數恐上升至70人。讓這個由蚊子經叮咬傳染的疾病，成為即將湧入數萬全球遊客的巴西，最棘手的公衛難題之一。

2017年盛大的巴西嘉年華。

所謂黃熱病，源自於非洲，曾因奴隸貿易造成歐美兩洲爆發大流行，是第一個被證實由蚊子進行傳播的病毒。主要病媒蚊是埃及斑蚊，至今在位處熱帶地區的非洲與美洲國家，每年仍有約20萬人感染、3萬人發病死亡。遭叮咬後，初期多會出現發燒、冷顫、食慾下降、噁心、肌肉痛等症狀，經常難以會誤認為其他病症，一般人能在5天內獲得改善，但部份患者會再有發燒、併發出血和腎衰竭的症狀。平均致死率約3%，但在部份嚴重地區卻高達50%，是法定的檢疫傳染疾病之一。

將於2月份巴西嘉年華登場的川普惡搞巨型人偶。（圖/路透社）

目前對黃熱病並無特效藥，但有一款具有十年期免疫功效的疫苗，能保護到感染地區旅行的民眾。我方外交部也於本月22日發布新聞稿，提醒近期欲前往巴西的國人，應先行接種黃熱病疫苗；近期自巴西返回國內的民眾，亦需加強注意自身健康，以免造成身邊人傳染。此次巴西爆發黃熱病疫情，不只人類受害，許多靈長類生物也被檢驗出中標，造成聖保羅（Sao Paulo）動物園近日被迫暫時關閉。

(中時電子報)