NBA》明星賽九大遺珠 火箭保羅與快艇路威廉斯

2018年01月24日 10:53 中時電子報 黃邱倫

隨著明星賽替補人選公布之後，明星賽東西區所有名單都已確定，但仍不免有遺珠之憾，其中最大憾事莫過於火箭指揮官保羅以及快艇路威廉斯了。

十大遺珠之首-保羅，本季加盟火箭，但礙於季初受傷缺陣不少場次，成為阻攔他入選明星賽的最大阻因，本季場均19.1分、5.9籃板、8.9助攻、1.9抄截。

保羅喬治也在本季轉換戰場來到雷霆，一開始無法融入球隊，但隨後漸入佳境，場均20.8分、5.5籃板、3助攻、2.2抄截。

快艇本季損兵折將，路威廉斯趁勢竄起，場均得分創生涯新高，日前與勇士之戰豪取50分技驚全場，場均23.3分、2.6籃板、5.1助攻。

太陽雖然戰績不佳，目前17勝30敗，戰績排名西區倒數3，但戴文布克的表現仍舊亮眼，場均25分、4.5籃板、4.7助攻。

約基奇早已成為金塊重建軸心，也是非賣品，更有機會成為全聯盟最頂尖的中鋒，戰績24勝23敗，排名西區第八，場均16.2分、10.4籃板、5助攻。

麥科倫是拓荒者的主力得分後衛，每當利拉德缺陣的時候，他總能挺身而出帶領球隊贏得勝利，場均21.4分、4籃板、3.2助攻。

本季開高走低的活塞，目前22勝23敗，暫居東區第九，當家中鋒德拉蒙的表現左右了球隊，罰球命中率來到生涯新高62.9%，場均14.3分、15籃板、1.5抄截、1.2阻攻。

黃蜂傳出有意把肯巴沃克交易出去，讓多支球隊摩拳擦掌，場均21.8分、3.4籃板、5.9助攻，是黃蜂陣中最佳球員。

托必亞斯哈里斯打出生涯最佳球季，三分球投籃命中率41.4%生涯新高，是活塞最倚賴的射手，場均18.1分、5.2籃板、2助攻。

(中時電子報)