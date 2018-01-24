台南市議政史料館強制清空 上百人到場包圍

台南地方法院強制執行議政史料館搬遷， 現場聚集上百黑衣人。（曹婷婷攝）

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爭議多時的原台南州會的台南市議政史料館，修復活化再後再利用，台南市文化局與歷屆議員協進會對簿公堂，台南地院去年判決文化局勝訴，文化局根據判決提供擔保後進行假執行，24日強制清空議政史料館，上百人到場在館外與警察形成對峙叫囂，前立委施台生也到場關心，抨擊不近人情，但法院還是順利進入內部清點。

施台生及多名議員到場說，法律也要兼顧情理，史料館的文獻資料都是過去前輩努力自掏腰包、一點一滴收集而來，他說，當初協商提議、願意將史料館捐出來，但希望等到5月新理事長上任再搬。

台南市政府文化局長葉澤山表示，全案延宕多年，館舍內老舊不堪，易發生公安意外，堅持執行內部的財產清點打包。

「原台南州會」為市定古蹟，是日治時期的台南州會，戰後做為台南市參議會，舊市議會原本做為攝影文化會館，後改為議政史料館，2004年公告市定古蹟。葉澤山說，台南市議政史料館於二戰後，一度作為台南市議會，市議會遷往安平區後，2003年將這棟建築物2樓借給台南市歷屆市議員協進會，10年前借用到期，協進會並未歸還。

文化局去年2月提起訴訟，一審判處協進會需返還建築物，且支付租金新台幣423萬餘元，全案上訴二審審理中，但市府提出假執行後，將執行強制遷移。

葉澤山表示，市府將把館內資料移至他處，再由台南市歷屆市議員協進會領回，原台南州會是台南市中西區唯一未執行修復的日式建築，未來將啟動市定古蹟原台南州會的修復工程，預計2020年完成、預算約4400萬元。

(中時)

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