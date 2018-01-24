力挺台參與WHA 美與友邦讓陸措手不及

世界衛生組織第142屆執委會1月22至27日在日內瓦舉行，圖為22日會議進行的畫面。（世界衛生組織官網）

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中時電子報

今年台灣雖然沒有在世界衛生組織（WHO）執委會提案，但美國與多國友邦力挺台灣參與世界衛生大會，接二連三發言，讓大會主席只好數度打斷發言，以致中國大陸代表則無法在第一時間回應。

據中央社24日報導，世衛第142屆執委會議從22日到27日在日內瓦召開，外交部近日表示，目前主要著眼於參與世界衛生大會（WHA），沒有打算在執委會提案，但今天友台的發言顯示，仍有積極作為。

日內瓦時間今天下午WHO執委會討論公共衛生防範與應對議題時，在短短幾小時內，包括美國、史瓦濟蘭、尼加拉瓜，薩爾瓦多和海地等與會代表在發言時，分別發表支持台灣的談話，而日本則是間接挺台。

由於美國眾議院今年1月9日表決通過關於台灣參與WHA法案，要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會。因此美國與會代表今天在執委會中發言，表示台灣應被納入全球衛生議程分享經驗，美方盼台灣今年獲邀出席WHA。

日本代表發言時指出，隨著全球化，可能蔓延到國外的傳染病的威脅越來越大，不應該留下一個空白地區。

由於陸續有國家發言挺台灣，輪到海地代表發言提到台灣時，執委會主席巴基斯坦籍的哈菲茲（Assad Hafeez）再也忍不住，一開始就2度直接打斷發言要求，不要離題。

但海地代表還是進一步表示，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上任以來，一直強調開放性，還有促進健康的重要性，因此這意謂應該邀請台灣參與WHA，哈菲茲這時第3度打斷發言，海地代表最後以「謝謝」回應。

而稍後輪到中國代表發言時，發言者急著想壓抑挺台音量，以中文連說3次「要求針對少數國家在會議上涉及中國台灣的發言行使答辯權」，即對這項議題做實質回應。不過這時哈菲茲因有事先離席，改由斐濟籍的副主席戴維斯（Philip Davies）代理主席，他也隨即打斷中方發言，表示這項提議需要詢問法律處，中方代表因無法在第一時間回應，才轉換話題。

WHO執委會成員由34位各國專業官員組成，負責執行世界衛生大會的政策、確定WHA議程及審議世界衛生組織的工作規劃草案等。

依據WHO議事規則，遇上程序問題時，相關成員有權提出答覆（Right to reply）。

此外，今天會中挺台的國家還包括史瓦濟蘭及薩爾瓦多。

史瓦濟蘭代表表示，中華台北有衛生專業技術及知識，「我們希望台灣能夠繼續參與WHO機制的會議和活動」，並強調台灣是東亞航運重點，若台灣不是世衛成員無法取得完整疫情訊息，除剝奪台灣人民權利，並可能造成疾病傳播。

至於薩爾瓦多代表認為公衛議題需要整個國際社會共同應對，態度應該包容不遺漏任何人，台灣希望以觀察員身份參與世衛機制，目的是專業有效參與國際衛生體系 。

(中時電子報)

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文章來源：美及友邦挺台參與WHA 中國措手不及

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