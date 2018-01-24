川普赴達沃斯經濟論壇演說　自誇美國經濟表現好

2018年01月24日 11:17 中時 江靜玲

美國總統川普將於美東時間24日晚間啟程前往瑞士出席達沃斯經濟論壇(WEF)，並將於26日在大會發表演說。華府圈內人士預料，川普演說的內容將以「美國優先」為主軸，並自誇去年通過的歷史性減稅法案，美國經濟表現好，以及他就任以來股市持續上揚。

白宮今天公佈川普將在明晚啟程赴瑞士參加達沃斯經濟論壇，川普是第2位參加該論壇的美國現任總統，上一次出席該論壇的是柯林頓總統，時間是2000年。去年中國國家主席習近平親自與會並發表演說，曾引起全球矚目和正面回響。

此次論壇的主題為「在破裂的世界創造共享未來」，川普將在26 日大會中發表演說。達沃斯經濟論壇鼓勵全球化和經濟合作，與會者多是專業精英，基本上，與川普的「美國第一」主張和反建制派立場相左，一般對川普為何會出席這次論壇並發表演說感到好奇？

華府嫻熟人士指出，美國本來是由副總統彭斯領軍與會，但法國總統馬克宏以川普喜好誇耀自我的特質，成功打動川普親自出席。川普覺得他在經濟上有好消息可以讚美自己擔任美國總統一年以來的成就，且在此一世界政經精英聚集的場合，可成為聚焦人物。

不具名官員則透露，川普的演說將表達美國願意與各國合作，但前提必須是「美國優先」且符合公平貿易。

與會期間，川普並將分別與以色列總理尼坦亞胡、法國總統馬克宏、德國總理梅克爾，以及英國首相梅伊舉行雙邊會晤。

不過，並非每個人都歡迎川普，一項在瑞士發起的「反川普」連署活動已有上萬名支持者連署，包括質疑川普種族歧視、不尊重女性，以及反移民政策的各界人士在內，這些人呼籲川普最好離達沃斯遠一點，一些組織和團體則已動身準備前往議場外直接進行示威抗議。

(中時)