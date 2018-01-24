推總統府改抗日英烈紀念館公投 張亞中：維護台灣尊嚴

2018年01月24日 11:14 旺報 潘維庭

孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中。（潘維庭攝）

孫文學校24日舉行推動「改總統府為台灣抗日英烈紀念館」公投記者會，孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中認為，盼推動此公投重建台灣抗日先烈的忠義價值，維護台灣人民應有的尊嚴，以告慰為台灣人民尊嚴而犧牲的英烈，讓台灣有嶄新的領導中心地點，徹底擺脫當時建造者所強加在台灣人民身上的風水箍咒。

張亞中表示，日本殖民統治台灣期間，不僅至少有40萬同胞遭受殘害，日本人視台灣人為次等國民。當時日本政策是「農業台灣、工業日本」，建設台灣的目的是為日本的富國強兵而服務。

舉例而言，日據時期日本人開闢阿里山公路，目的是為方便竊運珍貴的檜木，修築縱貫鐵路的目的也是為了方便運兵、築工事；修建嘉南大圳的目的是為提供日本的稻米糧食，「但是如今，不少人為了自己狹隘的意識形態，為了去中國化，不惜用歌頌日本殖民統治，即使羞辱自己的祖先，也在所不惜。」

張亞中也批評，日本人在台灣進行慘絕人寰的大屠殺，但是也有更多可歌可泣的台灣忠義之士，不惜以鮮血抵抗，留下了不少悲壯的史詩，但是時至今日，不僅還有以日本天皇為唯一效忠對象的「台灣民政府」，可以大剌剌在台灣進行軍警式的遊行；歌頌日本殖民統治、主張釣魚台是屬於日本的李登輝；向八田與一塑像膜拜的台灣政客；在當年全族被日本人屠殺的牡丹鄉設立日本神社鳥居的民進黨政府。

他指出，目前在台灣，台灣「光復」不能用，只能說是「終戰」；用「日治」形容日本的殖民統治才是政治正確，使用「日據」就代表是大中國意識形態作祟，「在民進黨政府帶頭媚日的各種政治儀式中，獨遺漏了對那些在抗日中犧牲的志士英烈的感念，真正有情有義的台灣人會這樣做嗎？」

張亞中也舉例，大韓民族不能忍受昔日的統治象徵繼續存在，1945年韓國獨立以後，南韓政府把「朝鮮總督府」改為中央博物館。然而韓國人還是覺得，這樣一棟建築物堂而皇之地矗立在首爾的主軸線上是不可忍受的一件事。經過一番爭論，還是決定拆除，以徹底消除國民心中的陰影。1995年，韓國總統金泳三正式以「清除日本統治時期象徵」為由拆除。

相對於台灣，殖民時期的台灣總督府，二次大戰後，1948年至2006年間名為「介壽館」，做為總統府用址，2006年陳水扁任內，「介壽館」銜牌正式改為「總統府」。

張亞中表示，大家比較少知道的，是從高空鳥瞰，總統府的建築形狀是一個「日本」的「日」字，另外，座北朝南是較理想的位置，但是總統府卻是座西朝東。理由為何？理由也很簡單，東方，是日出的方向。日出的方向、日字結構，都展現這幢建築的設計者，希望擁有或占有這幢建築者永遠心向日本母國的太陽旗，這是當時建造者所強加在台灣人民身上的「風水箍咒」。

張亞中表示，孫文學校陸續推出公投議題，目前已有三項：一個是「反背信年金」公投以重建台灣的「信用價值」；一個是「反促轉條例公投」以重建社會的「共和價值」，一個是「重建文化倫理公投」，要求未來的各級國民教育課程中，恢復倫理道德的教育，並增加中華文化基本教材的分量，以恢復台灣的「文化倫理價值」，「改總統府為台灣抗日英烈紀念館公投」，是為重建台灣的「忠義價值」，並維護台灣人民的尊嚴。

(旺報)