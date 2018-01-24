抨擊惹陳菊傷心 管碧玲：願向陳菊致歉

2018年01月24日 11:11 中時 郭建伸 、 陳君瑋

民進黨高雄市長初選廝殺激烈，市長陳菊日前新書披露當年黨內鬥爭引發風波，讓當事人爭取本次初選的綠委管碧玲多次強力回擊，管碧玲接受專訪坦言，回擊的語言太強烈尖銳，當事過境遷，曾想過向花媽道歉，願意就整個過程坐下來，好好聊一聊，表達歉意，也已透過簡訊向陳菊幕僚表達道歉的「誠意」。（陳君瑋攝）

綠委管碧玲。（陳君瑋攝）

高雄市長陳菊日前出版新書《花媽心內話》，引發駐日代表謝長廷及謝系立委管碧玲反擊，外界解讀這可能是管碧玲藉此造勢，甚至是菊系立委劉世芳退出高雄市長初選主因。對此，管碧玲今在廣播節目上說，她知道陳菊有受到傷害，事過境遷後她曾經表達向陳菊道歉之意，表示需要時間來沈澱，但也表示空中喊話多少會有消費陳菊的嫌疑。

陳菊去年底出版新書引發新潮流系與謝系互相攻訐，管甚至開記者會大動作喊冤，直言「被人糟蹋」。管今天說，她第一時間看到媒體披露書中內容是，確實認為徹底是為了初選，並且把她當對手，當時她的語言確實很強烈，坦言是自救過程，「當這樣的語言加諸在花媽身上時，我知道多數的國人會不捨、不忍」。

至於外界質疑謝系是否藉批評陳菊造勢，管說這樣的對立性議題不是造勢好議題，她當時尖銳的發言是為了自救，「假如我持續以這議題下去，我不是很笨嗎？」

管也直言，她不接受「因為謝系把局面搞成這樣，劉世芳才退選」的說法，坦言劉退出是很大的決定，感謝劉對高雄的貢獻，尊重之外都有不捨。

她強調，她知道陳菊有受到傷害，事過境遷後她曾經傳簡訊向陳菊幕僚表示誠意，希望能就整個過程好好聊一聊。

管說，談及初選民調，管說目前所做的民調趨勢，陳其邁雖是第一，但每天的第二名都在浮動，她與趙天麟、林岱樺都宣稱第二名，表示「都沒有人說謊」；但呼籲各縣市初選同志，民眾的表態率至少下滑25%。

至於林岱樺作指控趙天麟在電視辯論的民調中名列第一，有電話灌票嫌疑？管碧玲說，她不便評論人家有無電話灌票，但確實有支持者會投很多次票，管也請助理呼籲民眾不要這樣做。

(中時)