新北市嚴把關 年節掃貨公安食安都心安

2018年01月24日 11:27 中時電子報 吳家詮

侯友宜等人在亞東紀念醫院及愛買南雅店進行室內場所空氣污染物-二氧化碳濃度部分進行檢驗。（吳家詮翻攝）

適逢春節前夕消費高峰期間，年貨大街及商場等公共場所湧入大量人潮，考量業者因應購買人潮而大量進貨致食、貨品堆積之食品衛生及避難逃生問題，為維護消費者公共安全及食品安全，新北市副市長侯友宜今天上午帶著市府消保官、工務、衛生、經發、消防局及市場處組成專案小組，選定板橋區新埔、國泰市場、亞東醫院及愛買商場等4處，進行公安及食安之視察。

本次專案除視察肉品攤販、雜糧行之年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，同時消防局為加強傳統市場的公共安全及緊急應變能力，特別安排設定民眾騎乘腳踏車，因單車把手不慎勾拉瓦斯桶管線造成瓦斯洩漏，遇明火劇烈燃燒並延燒附近可燃物之火災情境進行演練，攤商隨即通報市場自治會進行各項滅火、通報及避難引導119救護救災演練及後送作為，演練過程逼真成效良好，希透過實際救護救災演練，讓人潮多的傳統市場在面對緊急情況時能迅速應變。

侯友宜呼籲業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，妥善維護消費者生命財產安全。（吳家詮翻攝）

新北市消防局演練市場採買發生公安意外搶救傷患。（吳家詮翻攝）

侯友宜表示，本次市府衛生局於新埔市場12家及國泰市場15家攤商進行抽測指導，且近期針對市場、賣場、量販店及商品街等等，加強查核並輔導其食品標示及作業環境衛生；此外本府工務局亦同步針對本市轄內經篩選多次檢查不合格之14家大型商場、百貨公司等場所進行為期5天的公共安全檢查。

另因環保相關規定的修訂，本次特於亞東紀念醫院及愛買南雅店進行室內場所空氣污染物-二氧化碳濃度部分進行檢驗。在本府春節前稽查專案之各項檢查中，如發現場所有公安、食品、環保相關之缺失，本府將要求業者儘速改善，以確保市民年節期間消費能有安全優質之環境。

侯友宜呼籲業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

(中時電子報)