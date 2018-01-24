獨／ 公視繼人事案後 今早爆新聞部員工靜坐抗議

2018年01月24日 11:50 中時 洪秀瑛

陳姓攝影記者在新聞部表達不滿。（讀者提供）

陳姓攝影記者的陳情內容。（讀者提供）

公廣集團紛爭不斷，繼華視總經理、公視副總爆發被拔官人事爭議之後，這把火燒到公視新聞部。今傳出新聞部員工抗議內部管理有問題，一名採訪組陳姓攝影記者頭綁白布條，今早坐在公視大門口靜坐抗議公視不公不義，並寫了一封「申訴陳情書」，表示自己高壓連續工作，身心俱疲，控訴新聞部經理李志德「滿口謊言」，要求李志德應下台，以示負責。

陳姓攝影記者在陳情書上寫到，去年一例一休實行之後，在106年1月17日上班日，值班到晚間8點後，又持續不間斷上班至1月24日，連續上班天數達8天，過程中曾主動填寫休假日，但卻被抽假必須上班，導致在高壓連續工作下，身心俱疲。

他並提到，不滿公視新聞部管理階層，應作為而不作為，導致他連續工作8天，違反勞基法，他去年曾向高層反應，高層承諾他會處理，要求他「相忍為公視」，不料事過境遷已整整1年，他忍無可忍，出面指控新聞部經理李志德嚴重怠職，甚至欺上瞞下，欺騙副總已妥善處理此事，但實則不然，滿口謊言，視法令於無物，嚴重損及基層同仁的權益，傷害公視聲譽。

該名攝影記者陳立峰稍早受訪時表示，「我站出來就是終結我的苦難日，我忍了373天，他們都沒合理解釋，我早上先去經理位子抗議，經理還要報警，很沒善意，他如果有處理，我今天會跟他翻舊帳嗎，我今天不當英雄，但也不當狗熊，我認為經理不適任」。

他表示，公視是全民的，不是李志德開的，如果被公部門罰款，應該由部門主管繳這筆錢，不應由全民買單，並透露之前公視有多次違反勞基法被罰，最近一次罰款還高達30萬。新聞部其他員工表示，陳是個案，不過也凸顯出大家的不滿。

對陳立峰的指控，新聞部經理李志德表示，「不是我們沒提供足夠的休假日，而是他非要休到他想休的假，不然這麼久，怎麼會只有他有這個情況；至於他提到去年1月17日一直上班到1月24日，發生時我還沒到公視，我去年2月2日到職後，換掉攝影組組長及攝影召集人，就是有為這件事負責的意思，而對於連續上8天這是既成事實，這部份他要用任何合法方式維護權益，我們都尊重」。

(中時)