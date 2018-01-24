國人自製福衛五號　酬載「太空魔方」預測地震

2018年01月24日 11:37 旺報 李侑珊

首顆由國人自製的衛星「福衛五號」，搭載著中央大學自製研發的「先進電離層探測儀」，在去年8月25日順利發射升空，並在兩週後順利取得第一筆科學資料，而在國家實驗研究院太空中心協助下，獲得高精確的電漿參數資料，並成功偵測到2017年11月12日伊拉克芮式規模7.3電離層地震異常前兆，開啟我國太空科學探索的新里程。

由中央大學太空科學研究所團隊累積20年電離層研究基礎，成功打造出世界最小的多功能「先進電離層探測儀」，其探測器為10公分邊長的立方體，重量不到900公克，外表像魔術方塊，因此被命名為「太空魔方」。

中央大學表示，「太空魔方」可量測離子濃度、離子速度、離子溫度、電子溫度等，其輕巧、多元的設計，大幅減輕科學酬載的重量及耗能，對於太空元件來說極為重要。

中央大學太空所所長趙吉光，一手帶領團隊研發出孕育出「太空魔方」；他表示，「太空魔方」在去年9月7日在軌開機當天，曝露在太空中的探測器，溫度低到攝氏負20度，心情非常緊張，當日深夜下載第一筆科學資料，看到一切結果都正常，心中的大石終於底定。

趙吉光說，依照在軌測試的結論，以最佳觀測模式進行例行觀測,，去年11至12月間，共執行1000小時的觀測任務，而目前福衛五號每2天可合成一張全球電離層電漿參數分布圖，有效地監控全球電離層的變異性，相較以往的資料需要2到3個月，效率大幅提升，有助於太空天氣與電離層地震前兆研究的重要觀測指標。

被稱為「太空魔方」的「先進電離層探測儀」，不只有助於觀測太空天氣，更能精準進行衛星定位導航，對於現今人類的衣食住行，都非常重要；中央大學太空所講座教授劉正彥說，根據最新兩週接收到的電漿濃度資料分析，顯示飄移引起之「中緯度電漿鋒」，穿越赤道中性風造成的「電漿匱乏灣」，大氣層對流引發之「電漿潮汐湧」，以及向上噴流形成之「低緯度電漿泡」等電離層太空天氣現象。

劉正彥也提到，進一步比對福衛一號離子濃度、福衛三號電子濃度、地面GPS全電子含量，證實福衛五號先進電離層探測儀具有全世界最精確和最高解析度，其量測之離子濃度可引為標準與參考。因此，可以用來例行監測和預報衛星定位、導航、通訊之品質。

此外，劉正彥也提到，一般來說，地震前兆通常在地震前5-10天內發生，但福衛五號「太空魔方」配合全球地面GPS全電子含量，成功偵測2017年11月12日伊拉克芮式規模電離層地震異常前兆，發現該地震上空於震前9天極端異常增加；他直說：「福衛五號有如媽祖，守護著台灣，其遙測影像有如『千里眼』，監視國土資源並防災救災，而太空魔方如同『順風耳』，傾聽即將來臨之惡劣電離層太空天氣和大地震」。

(旺報)