「自願、不傷害他人下滿足性愛」 家長批教科書內容不當

2018年01月24日 11:30 中時 林志成

「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」翰林出版的國中「健康與體育二下」提到的性教育內容，讓家長團體不能認同，他們強調依刑法16歲以上性行為才是合法的，有些教科書內容亂七八糟，教育部必須導正。

教育部國教署學安組副組長李黛華回應，國家教育研究院訂有「中小學性別偏見指標」，並廣泛蒐集各界意見，如果教科書內容存有性別偏見或不正確內容，會由專家檢核確認後，請書商以勘誤或下次出版時改正處理。

目前中小學正在選擇106學年下學期的教科書，全國家長會長聯盟、高雄市家長協會及台北市國中學生家長會聯合會等團體今天召開記者會，公布性平教材的家長不認同指數，提供給學校參考。

全國家長會長聯盟理事長劉世鴻說，過去一些教科書的性平內容有爭議，經過他們檢視公布後，康軒、翰林、幼師、泰宇、育達等出版社進行修正，他們給予高度肯定，不過仍有一些版本教科書對於性教育的描述，他們無法認同。

全國家長會長聯盟常務理事楊郡慈表示，經過審議，育達出版的高中「健康與護理」提出「不同且多元的性別思維」、用保險套公司數據顯示國外性伴侶人數的內容、介紹國外性愛光碟自拍大紅大紫等內容，得到最高的不認同指數35.1（滿分100）。

此外，翰林出版的國中「健康與體育二下」出現「雙方自願、不傷害他人情況下滿足自己的性與愛」，泰宇出版的「健康與護理」出現「目前內政部同意，性別變更不必經由手術摘除器官」，也讓家長難以認同。

國教行動聯盟理事長王立昇問，內政部到底什麼時候「性別變更不必經由手術摘除器官」，他完全沒聽說，教科書卻出現這樣的內容，實在是誤導學生。

家長團體並注意到，育達出版的高中「健康與護理乙版」和幼師出版的高中「健康與護理」都出現中央大學性／別研究室的連結，但在這連結的網站上卻看到屍生戀、愉虐戀、群交等多數家長都不懂的名詞，這種學術研究成為中學生的學習內容，非常不當。

(中時)