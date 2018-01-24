宏碁公主施宣榕婚姻生變 夫控她與孩子老師搞曖昧

2018年01月24日 11:47 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為2011年宏碁電腦董事長施振榮(圖中)為女兒施宣榕(圖左)的出閣舉行盛大的派對，滿心歡喜的他將女兒交給未來女婿葉光章(圖右)。(資料照片 王爵暐攝)

豪門世家婚變連環爆，繼新光大公主吳欣盈、台塑第三代王思涵之後，國內電腦龍頭宏碁公主也陷入桃色糾紛！施振榮么女施宣榕遭媒體踢爆，疑似與孩子的學校樂團老師曖昧，被身為一銀證券董事長的丈夫葉光章一狀告上法庭，雖然刑事不予起訴，但民事仍在協議中，兩人16年婚姻已岌岌可危。

被爆出婚變的施宣榕，是宏碁創辦人施振榮唯一掌上明珠，上面有2個哥哥，身家粗估有160億元。她在嫁給立委葉宜津之弟葉光章之後，即辭掉華航空姐工作，當個全職的家庭主婦，目前擁有3個子女。

據鏡週刊報導，這起事件是因葉光章二度控訴妻子的陳姓友人才爆出，對象是小施宣榕8歲的孩子學校樂團老師。針對此事件，葉光章表示心中坦蕩，但施宣榕這方似乎壓力很大。

施宣榕日前與施振榮夫妻共赴孩子學校，參加樂團成果發表會，她在後台突然落淚，神情相當落寞，可能是承受不住婚姻生變的龐大壓力，媒體私下詢問施宣榕婚姻狀況，她表示，民事訴狀與一些描述有部分跟事實不符，現在不知道該怎麼做，但她拒絕透露目前更多細節，以及父親施振榮是否知情。

據報導內容，兩人婚姻會出現狀況，問題出在女方態度高傲而男方多疑。男方會對妻子起疑，導火線是孩子告知，去年樂團赴日演出，不在名單上的陳男出現在東京，並與施宣榕單獨出遊。後來葉派徵信社查出，施與男單獨相會多達12次，而女方也對丈失承認，曾在車上親吻男子。

(中時電子報)