拒絕輪班間隔8小時 民國黨徐欣瑩簽署醫勞盟公投案

2018年01月24日 11:36 中時電子報 張怡文

《勞基法》再修三讀通過，輪班間隔經勞資會議可縮短為8 小時，民國黨主席徐欣瑩（22）日加入醫勞盟發起的公投連署，主張刪除這部分，回歸到輪班間隔至少11小時的修法初衷。

輪班間隔8小時是本次《勞基法》修法新增的內容，推翻不到一年前才立法規範的至少11小時輪班間隔，對此，徐欣瑩曾表示，這是「慢性殺人還叫人簽同意書」。她說，必須輪班的勞工，其健康原本就需要立法特別保護，而不是以「例外」來開放縮短間隔。35年前的國際科學實驗就已經證明，輪班間隔8小時，也就是所謂的逆排班，對人體健康傷害很大，也會影響員工的工作表現；以醫護人員來說，逆排班會影響到病人的權益，可能造成誤診或其他嚴重傷害，是倒退的立法。

徐欣瑩任職立委期間大力推動新竹生醫園區急重症醫學中心，特別重視醫療。她說，新修的《勞基法》可能讓醫護人員過勞，未來即使有最好最新的設備，但醫護過勞的話，再好的設備都沒有用，更不用奢談醫療升級了。

對於衛福部稱已公告醫療機構護理人員輪班間隔以十一小時為原則，除非遇重大天然災害、突發意外狀況及重大疫情等三種情況，才能將輪班間隔自十一小時縮為八小時，徐欣瑩認為，法律才是人民的保障，可隨時改變的行政命令不是，政府這樣做等於是給自己方便，不是保障人民的作法。尤其，輪班間隔不是只適用在醫療院所，還有包括台鐵在內的運輸產業，以及三班制的製造業等。

醫勞盟「勞基法公投」連署，主張刪除勞基法第三十四條第二項但書與第三項文字，即「但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續八小時」。

(中時電子報)