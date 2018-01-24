高速公路橋下垃圾地大變身！「愛心綠毯」吸睛飄花香

五股福德里「愛心綠毯」好吸睛。（圖為施工後，新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

新北市五股區福德里高速公路橋下有一處2,700平方公尺的閒置空地，時常會有民眾亂丟垃圾，市府景觀處配合新北綠家園計畫，建置長度約150公尺的綠美化植栽，其中於斜坡上規劃種植有心型圖案植栽及福德字樣，成功翻轉原本閒置空間雜亂情形，路過五股時不妨到此處走上一遭！

新北市五股區福德里高速公路橋下有一處2,700平方公尺的閒置空地，時常會有民眾亂丟垃圾。（圖為施工前，新北市景觀處提供）

從成泰路1段與登林路交叉口，往國道高速公路橋墩下約步行3分鐘就能發現這個帶狀綠美化景點，該地原本是一處雜草叢生的閒置土地，為響應新北綠家園政策，透過簡易綠美化，改善城市環境中的生硬、疏離感，讓市民擁有更多綠地休憩空間。

透過簡易綠美化，改善城市環境中的生硬、疏離感，讓市民擁有更多綠地休憩空間。（圖為施工後，新北市景觀處提供）

景觀處利用原地斜坡覆蓋沃土、於斜坡上規劃種植心型圖案植栽及福德字樣、並以幾何圖型搭配不同顏色鮮明的灌木塑造熱鬧的道路景觀，沿線步道種植不同時期的開花植栽，隨著四季時續的轉變，居民都能享受到陣陣花香。

里長楊三奇開心地表示，真的要感謝新北市府跨局處資源的「新北綠家園」專案，透過綠美化營造，讓鄰里居民能有更多綠美化空間可以休息！楊里長同時也號召當地里民，親自澆灌修剪灌木、整理環境，讓基地常保綠意。

五股福德里「愛心綠毯」好吸睛。（圖為施工後，新北市景觀處提供）

景觀處表示，將原本閒置、髒亂的土地，提供綠美化協助，將環境的景觀美質提升是市府重要政策，而且更加重要的是，感謝楊三奇帶領當地居民打理綠地整理環境，增進鄰里間的共同活動聯繫感情，讓市民能有更多綠美化空間可以休憩。

(中時電子報)

新北市五股區福德里高速公路橋下有一處閒置空地，時常會有民眾亂丟垃圾。（新北市景觀處提供）
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