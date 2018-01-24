睫毛激長頂劉海 郭書瑤被拍到忘情凝視小鮮肉

2018年01月24日 11:48 中時電子報 吳品瑤

瑤瑤貼出深情凝視「超嫩小鮮肉」的照片，但男方似乎沒這心思。(翻攝自瑤瑤臉書)

以「殺很大」廣告嶄露頭角、日前又因《通靈少女》大紅一波的女星瑤瑤(郭書瑤)，轉戰戲劇領域成績有目共睹，相當受到歡迎，她也時常在社群網站分享生活點滴，樂於跟粉絲互動，而瑤瑤與金陽情斷之後，行情仍好到不行，屢傳緋聞，昨她又貼心照，赫見她跟超級小鮮肉四目相接，滿布粉紅泡泡。

瑤瑤恢復單身後，桃花運似乎比以往更旺，甚至年輕的她，還被拍到吃「幼齒」，昨天瑤瑤在臉書貼出一張同框照，她跟「超嫩小鮮肉」在長桌的兩端，瑤瑤深情凝視對方，眼神滿滿都是愛，她直球告白：「你在想什麼⋯我嗎？」，然男方似乎沒這心意，酷酷地將眼神看向左方，反倒有不少粉絲趁亂告白，「對，我在想妳」、「他，我不知道；我，就是想妳XD」。

所以讓女神傾心不已的到底是誰？其實是個可愛的小男孩，鏡頭裡還有疑似爸爸或長輩的男子，幫孩子把這畫面捕捉下來，網友笑說：「那個弟弟眼神是飄走了嗎？長大他會後悔死了」，此外，瑤瑤如扇子般濃密纖長的睫毛也超吸睛，從側面看，捲翹的睫毛都外跟她的瀏海接在一起了，讓網友嘖嘖稱奇直呼「睫毛好長好輕盈」、「好瘋狂的長睫毛」，成為粉紅泡泡之外的另一亮點。

(中時電子報)