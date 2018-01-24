新官上任三把火 彰縣警局長喊幫派零容忍

彰化縣警察局局長楊崇德榮陞內政部警政署督察室主任，彰化縣治安重責由保安警察第六總隊總隊長林順家接任，24日上午辦理交接典禮，縣長魏明谷主持及警政署副署長邱豐光監交。（吳敏菁攝）

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彰化縣警察局局長楊崇德榮陞內政部警政署督察室主任，彰化縣治安重責由保安警察第六總隊總隊長林順家接任，24日上午辦理交接典禮，縣長魏明谷主持及警政署副署長邱豐光監交，提出持續強化治安工作，幫派零容忍。

彰化縣警察局長林順家宣示就職。（吳敏菁攝）

楊崇德自2015年9月到任彰化縣警察局局長，在任期間除獲頒行政院第8屆「政府服務品質獎」殊榮，並傳承創連續11年榮獲內政部評核「推動社區治安工作評鑑」特優第1名紀錄，爭取經費辦理網路型第10、11期治安要點錄影監視系統後續擴充建置案，強化治安防衛網。

彰化縣警察局長林順家宣示就職。（吳敏菁攝）

新任局長林順家，中央警察大學45期畢業，歷任臺北市政府警察局文山第一分局、中正第一分局、中山分局副分局長、督察、科長、松山分局分局長、主任秘書、督察長、副局長、嘉義市政府警察局局長、保安警察第六總隊總隊長等職務，偵破多件重大刑案，為借重其長才，特予調任彰化縣警察局局長。魏縣長並期許林局長就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，以提升工作效率及工作成果。

魏明谷表示，感謝楊崇德局長在彰化縣警察局長任內，對治安工作的付出與卓越表現外，榮膺新職，祝福、恭賀。也期許新局長在既有堅實的基礎上，創造更輝煌的工作成果。

內政部警政署副署長邱豐光致詞時，兩位局長能力深受各級長官的肯定，對全體警察同仁期許與要求，第一，持續強化詐欺犯罪查緝及黑道幫派「零容忍」；第二，勤務紀律與風紀維護；第三，重視執勤安全與用心關懷同仁；第四，農曆春節將屆，「掃黑、肅毒、打詐」列入重點工作。

(中時)

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