《時來運轉》綠衫軍遠征洛城 快艇以逸待勞

2018年01月24日 11:58 中時電子報 盧品青 張小赫/運彩分析師、若蕎、

時來運轉 塞爾提克vs快艇

結束七連勝的「綠衫軍」塞爾提克隊目前遭遇到了三連敗，雖然這波三連敗堪稱是塞爾提克隊的小低潮，但目前塞爾提克隊目前依舊是穩穩的在聯盟東區站穩龍頭的寶座。雖然很多人都替「綠衫軍」目前的席次感到緊張，畢竟後方有著多倫多暴龍在虎視眈眈的覬覦他們的寶座，但以近年來聯盟東區的戰力來評估，擁有小皇帝詹姆士的克里夫蘭騎士隊。雖然目前克里夫蘭騎士隊還在持續的低迷中，但我們絕對不可輕忽這隻近三年都打進聯盟總冠軍戰的球隊。因此我認為現在「綠衫軍」最重要的課題就是，當他們在東區唯一的假想敵克里夫蘭騎士隊如果開啟了季後賽的外掛模式，「綠衫軍」能否抵擋這波如海嘯般強大的攻擊？「綠衫軍」球隊的新一哥爾文（Kyrie Irving）能否以過去待在騎士隊時的熟悉程度，與球隊中的內線大將霍福德（Al Horford）來共同帶領「綠衫軍」朝總冠軍戰邁進，將會是所有球迷關注的話題。

塞爾提克vs.快艇

開季一度因為傷兵問題而被拋出季後賽名單的快艇，目前靠著主力球員的歸隊，來打出一波連勝，讓快艇又重回到西區季後賽名單的競爭行列之中。雖然快艇在開季前失去了昔日的「船長」保羅，但「灌籃王」葛瑞芬（Blake Griffin）依舊是球隊陣中不變的招牌球星，加上本季打出大爆發成績的威廉斯（Lou Williams），這兩名中生代的組合漸漸扛下快艇隊的招牌，讓快艇不至於在本季成為一艘破船。因此，本季在失去「船長」保羅的快艇，能否以嶄新的陣容依舊在西區占有季後賽的席次，將會是我們在本季最關注的話題。

本場比賽雖然說是東區龍頭前來快艇家中踢館，雖然在盤分上由於塞爾提克隊會因為跟湖人的比賽而導致盤分無法確定。但我認為，這場比賽因為「綠衫軍」的連續出賽會讓他們在體能上有無法負荷的情況，因此以戰力評估這場比賽塞爾提克隊應該是要讓分給地主快艇，而在這樣的情況下，我個人是看好地主快艇受讓過盤。

※本場推薦：快艇讓分過盤

(中時電子報)