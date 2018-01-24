中市民進黨團：出國旅遊的國民黨團快回來開會!

民進黨團召開記者會，呼籲出國旅遊的國民黨團快回來開會！（陳世宗攝）

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中時

「不管在野黨在天涯海角趕快回來開會！」台中市107年度總預算尚未完成審議，民進黨團24日召開記者會說，該黨團已完成連署要召開臨時會，希望趕在農曆年前召開臨時會，通過有共識的預算；至於沒有共識部分，則依照民主程序送大會表決，讓台中市民與廠商都能安心過年。

民進黨團總召李天生說，市府預算因藍營杯葛停擺，不只弱勢族群受害，連市府經發局今年新編列300萬元經費，補助木工機廠商參加3年一度，在台北舉辦的台灣國際機械木工展，因預算未過這筆經費無法動支；呼籲出國旅遊的藍營儘速同意召開臨時會，讓市民好過年。

民進黨團副總召賴佳微則說，外貿協會主辦的「台灣國際木工機械展」，每3年舉辦一次，前次2015年舉辦時共有188家廠商擺設1040個攤位，吸引國內外參觀者6330名，及來自53國共計895名國際買家創造數十億商機，台灣木工機械廠商有85％集中在台中，這項展覽對於台中產業發展不言可喻。

市議員邱素貞強調，這項展覽對台中產業非常重要，過去廠商就積極爭取市府補助，好不容易於107年度編列預算300萬元；就在國民黨爽擋預算時，廠商卻憂心補助趕不及4月初的展覽，可謂是「藍營爽出國，廠商急如焚」。

國民黨市議員楊正中指出，要開會隨時奉陪，一切依法辦理；合理的預算國民黨團不會刪，不合理的預算該刪就刪，希望市府不要將手伸到議會來，不要用包裹式來夾帶不合理的預算，問題出在市府，不是國民黨團！

(中時)

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