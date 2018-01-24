五星飯店全輸它？網友最愛的吃到飽餐廳排名揭曉！

2018年01月24日 12:10 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

被網友譽為吃到飽始祖的欣葉日本料理，大受好評的煙燻鮭魚握壽司，表面炙燒過後再塗上獨門醬料，是讓人食指大動的好味道。（圖片／欣葉日本料理）

年節到來，聚會選餐廳，吃到飽能一次滿足眾人的需求，想吃什麼就夾什麼。不過，這麼多家吃到飽餐廳，到底哪一家才是網友心中最愛的呢？DailyView網路溫度計透過「百大口碑」揭曉吃到飽排行榜，一起來看看目前網友口耳相傳中，網路評價最好的究竟是哪家？

5、台北福華大飯店-彩虹座

位於台北福華大飯店一樓中庭的彩虹座，挑高開放的空間光是坐在這裡就讓人心曠神怡，有種度假休息的優閒氛圍，雖然吃到飽自助餐的種類沒有非常多，不過一般吃到飽自助餐會有的料理在這裡都還算是看的到。

主打亞洲美食的彩虹座，舉凡泰式冷盤、月亮蝦餅等都是網友在網路上較常提及的料理，但網友確實普遍都認為菜色沒有很多，另外甜點也是被認為比較弱的項目，不過除此之外，用餐環境或是料理的精緻度獲得的評價都有中上，畢竟以不到千元有找的價位來看，整體的性價比已經算是非常高的了。

4、福容大飯店-田園咖啡廳

身為台北老字號的福容大飯店，近期才因為剛整修完沒多久而引起不少網友的討論，整修後的用餐環境並無太大的變化，不過在取餐的吧台部分顯得比之前還要明亮寬敞一些，雖然價位同樣不到千元，不過餐點種類涵蓋了台式、西式、日式、法式等，光是能夠選擇的料理就多達一百種，選擇相當的多樣。

台式料理的部分網友最喜歡的就是鮮甜的魚湯，另外相當特別的是這裡還有蚵仔煎，想必你也沒吃過五星級飯店的蚵仔煎吧？有機會一定要來試試！西式料理則是鮮嫩多汁的羊小排，肉質的口感一點也不會柴，恰到好處，日式料理的部分基本上就不用說了，不管是生魚片、壽司、手捲還是三點蟹應有盡有，飽餐一頓後還可以來一份法式藍帶甜點，充滿多國料理的異國饗宴絕對非它莫屬。

3、六福萬怡酒店-敘日全日餐廳

位在六福萬怡酒店七樓的敘日全日餐廳，是近幾年才剛開幕沒多久的吃到飽餐廳，與其它飯店的室內裝潢一樣，寬敞的用餐環境讓人第一印象就感覺十分舒暢，其中比較特別的地方是這邊的自助餐消費，依不同主餐分為不同的價位，大概落在980元到1680元加一成服務費不等，若是搭配信用卡的話還能享有額外的優惠。

餐點的部分基本上也相當豐富，像是日式料理一定要有的生魚片，不管是鮭魚、鮪魚、旗魚都只要跟師父講都會馬上現切給你，另外就算主餐不是選螃蟹，一旁的自助餐一樣有整隻的螃蟹可以拿，以及鮮甜的整隻水煮鮮蝦，一點都不怕被客人吃垮！熟食的部分則是從嫩切牛排、炭烤牛排、香料烤雞等，你想的到的都應有盡有，所以愛吃肉的你也不需要擔心沒辦法大飽口福，更不用說這邊的甜點常溫麵包蛋糕，飯後來一塊絕對大大的滿足啊！

位在台北大直典華旗艦館1樓的「豐FOOD」海陸百匯自助餐廳，挑高10米、占地超過800坪，有600個座位，為台北市內最大的BUFFET餐廳。（本報系資料照）

台北市內最大吃到飽自助餐廳「豐FOOD 海陸百匯」，引進的是和牛開放入台「搶頭香」成功的A5級宮崎和牛。（本報系資料照）

2、豐FOOD-海陸百匯

說到buffet自助餐你覺得要有幾道料理才算多呢？有個 100 道料理就已經很驚人了，然而豐FOOD百匯竟然有多達200道的料理可供選擇，就跟它的名字一樣菜色真的超豐富，榮登網友最愛的吃到飽自助吧第二名，如果你喜歡各國美食盡在眼前的視覺享受，那麼來這間就對啦！

位在典華大直旗艦店一樓的豐FOOD百匯，從中式、日式、泰式、西式到港點通通都有，料理的選擇上可以說是超級彭派，日式料理的海鮮區基本上各種鮮食都有，像是三點蟹、生魚片、花壽司等等，不只種類繁多食材也都相當的新鮮，完全不用擔心吃海鮮最怕吃到不新鮮的問題。

1、欣葉日本料理

被網友譽為吃到飽始祖的欣葉日本料理，絕對是許多人一直以來的最愛，此次登上百大口碑吃到飽排行榜的第一名絕對是實至名歸！雖然整間店比起寬敞的飯店環境小上許多，但並不會讓人感覺擁擠不舒服，反而多了一些熱鬧的感覺，而身為吃到飽的日式料理餐廳，當然不能不提他們的握壽司，其中大受好評的煙燻鮭魚握壽司，表面炙燒過後再塗上獨門醬料讓人食指大動的好味道，基本上是師傅只要一捏好就會被秒殺的品項，想吃還得先排隊。

除此之外還有日本料理少不了的茶碗蒸，以及居酒屋中常見的炸天婦羅、炸蝦等炸物，雖然菜色比起一般的吃到飽感覺少了許多，但重質不重量的欣葉日本料理基本上每道料理都不馬虎，也難怪會讓吃過的網友都說讚，喜歡吃到飽的你有機會絕對要來朝聖一下！

(中時電子報)