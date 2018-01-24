花壇獨步全台「復科版」迎元宵 要上電視了

2018年01月24日 12:12 中時 吳敏菁

花壇迎燈排將開拍電視劇，今天開鏡。（吳敏菁攝）

花壇迎燈排將開拍電視劇，今天開鏡，廖峻扮土地公。（吳敏菁攝）

花壇迎燈排是地方流傳久遠的歷史故事。（吳敏菁攝）

流傳189年的彰化縣花壇鄉白沙坑迎燈排，獨步全台，充滿地方參 與的熱情，點亮民俗光輝，被形容是歷史最悠久、保留最多古禮逸趣 的「復刻版」燈節，花壇李成濟委託電視公司拍攝成影片，今年元宵節前，由「戲說台灣」節目中以10個單元劇播出，今天知名演遠廖峻等劇組人員集合文德宮福德老爺前祈福、舉行開鏡儀式。

今天廖峻等劇組到花壇開鏡，未演先轟動，吸引大家一起來看「熱鬧」，對於上鏡頭期待。

花壇鄉長李成濟表示，傳說當年花壇鄉白沙坑（文德村）出身的「開台翰林」曾維禎，天生賢能，16歲進舉，於道光六年赴京城參加會試，且榮獲雁塔題名，又在殿試時成績優異，名列翰林高冊，並蒙皇帝召見，皇上在接見新科翰林時，見其後有一白髮蒼顏的老翁，但忽而不見，便詢問：「曾卿後面所立老翁何人」，曾翰林奏曰：「臣並無帶人上殿，只有結帶轄境之福德正神香火，藉護考途平安」，皇上稱其靈驗，故敕封與翰林同格，並頒給御製烏紗帽乙頂，由翰林代領，是為文德宮福德老爺戴烏紗官帽之由來。

此外，迎燈排的由來為翰林曾維禎，某年隨道光皇帝在北京遊街賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景，家鄉父老無福欣賞，欲辭官還鄉，道光嘉慰他的孝行，特賜在彰化花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」，與鄉親同歡。

每逢元宵節，彰化花壇民眾都會舉辦燈排遊街，花壇白沙坑的居民製作掛著紙燈籠的燈排，在白沙坑遶境，傳承180多年不斷，彰化縣花壇鄉的白沙坑地區包含白沙、文德、長沙等3個村落，每到了元宵節前夕，3個村落的居民都會開始製作燈排，籌備全國唯一的元宵節燈排遶境活動，又有「北天燈、南蜂炮、中燈排、東寒單」。

燈排是由紙燈籠串聯組合而成，外型就像小船，燈籠上則寫著擔任燈主的姓氏，因此又被稱為「字姓燈」，而燈排上的燈籠數量必定為單數。傳說鑽燈腳，必添丁，也是民俗流傳不墜的逸趣。

(中時)