加貼防偽貼紙護照亮相 外交部負擔660萬

2018年01月24日 12:20 中時 陳建瑜 、 陳怡誠

外交部領事事務局副局長蔡幼文表示，55萬本加貼防偽貼紙的護照，經與中央印製廠協商後，每張貼紙30元，22萬本第二代晶片費用由外交部負擔，其餘33萬本則由中央印製廠自行吸收。 (陳怡誠攝)

外交部今公布增加「防偽貼紙」的新護照，必須非常近距離觀察才能發現有一張「防偽貼紙」覆蓋。 (陳怡誠攝)

外交部今上午公布增加「防偽貼紙」的新護照，必須非常近距離的觀察才能發現有一張「防偽貼紙」覆蓋。外交部領事事務局副局長蔡幼文表示，55萬本加貼防偽貼紙的護照，經與中央印製廠協商後，每張貼紙30元，22萬本第二代晶片費用由外交部負擔，其餘33萬本則由中央印製廠自行吸收。

蔡幼文強調，加貼「防偽貼紙」黏貼於誤植護照的加簽頁上，加註旅遊安全宣導事項，護照無需重印，且不會影響護照安全性和防偽功能。

蔡幼文呼籲，民眾特別留意切勿嘗試撕除「防偽貼紙」，以免造成護照毀損，影響國人旅行權益。

外交部領事事務局護照行政組組長王北平也說，他昨日在驗收時嘗試去撕下，但一撕下就會破壞整頁，因此不太可能撕得下來，中央印製廠也保證無法撕下。

蔡幼文指出，昨日赴央廠驗收10萬本，最終成功8萬9千本，預計一月底二月初發行，中央印製廠動員共動員60名員工黏貼貼紙。王北平補充，護照每一箱都有流水號，確認黏貼負責人，及另由其他者重複檢查。外交部2月29日將再驗收12萬本，預計5月中旬發行完所有「防偽貼紙」護照。

蔡幼文現場秀出由桃園機場公司提供的機場「一航廈」的原始圖案，及央製廠美工所設計的圖案，加貼「防偽貼紙」的護照僅右半邊，未來新護照將是完整跨頁機場圖樣。

對於外界擔憂黏貼「防偽貼紙」的護照可能遭致海關阻擋，蔡幼文強調，這是有效的旅行文件，「絕對不會影響護照功能」。一旦民眾在海關因護照防偽貼紙碰到問題，當場可要求海關聯繫我駐館協助，通常被海關阻擋都是別的原因。

對於第二波懲處名單，蔡幼文說，第二波懲處，歷經多年，橫跨外交部人員調動，包括督導護照的兩位副局長鍾文中及她本人、前後兩任護照行政組組長、副組長、科長、承辦人都遭到申誡等懲處。

(中時)