東北角醫療資源缺乏　瑞芳將再蓋1間醫院

新北市長朱立倫（前排中）前往瑞芳視察新醫院預定地進度，市議員林裔綺（前排左）與瑞芳區長陳奇正（前排右）陪同。（新北市政府提供）

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新北市長朱立倫（站立者）前往瑞芳視察新醫院進度。（新北市政府提供）
新北市政府計畫在瑞芳區消防分隊對面的明燈段地號503、504，再蓋1間新醫院。（新北市政府提供

新北市東北角擁有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區，幅員遼闊但卻僅有1家瑞芳礦工醫院，醫療服務資源極度缺乏，對此，新北市政府計畫在瑞芳區消防分隊對面再蓋1間醫院，新北市長朱立倫也於今（24）日上午前往視察預定地，預計今年5月完成都審等程序。

朱立倫表示，考量當地醫療資源需求及因應高齡化長照需求，新建醫療設施將首創結合衛生所基層保健、急性醫療及急性後期整合照護與長期照護的複合型多元層級服務之醫療設施，滿足居民在地就醫、安老理想，完整偏鄉照護體系成為全國經驗典範。

由於東北角地區目前僅有1間瑞芳礦工醫院，且醫院建物自1982年完工迄今36年，2012年以公開標租方式徵求經營團隊並簽約至2021年，但因建物老舊嚴重漏水及海砂屋，為此市府曾於2013年及2014年編列預算修繕。

此外，瑞芳衛生所則興建於1975年，為地上2層樓的建物，總樓地板面積約126坪，醫療、保健及行政服務空間狹隘且無獨立候診之空間，建物也有嚴重壁癌問題，影響服務品質。

由於東北角為新北市觀光旅遊熱區，旅遊人次逐年增加，朱立倫多次前往礦工醫院視察，如今擇定於消防局瑞芳分隊對面的明燈段地號503、504，土地面積約804坪，由城鄉局辦理都市計畫變更將住宅區變更為醫療專用區，建蔽率及容積率將提高至50%及400%，並預計於今年5月前完成公開展覽、市都委會審議後，報內政部審議。

雖經由地方說明會，部分地方人士建議興建於其它國有或私人用地，但因涉及徵地或撥用及都市計畫變更，曠日費時恐不符鄉親需求。朱立倫也指示市府團隊根據地方建議，完整規畫預定興建用地周圍的交通規劃，並再評估其他合適用地，落實「在地就醫、安養」政策。

衛生局表示，後續將委由專業團隊規畫評估，未來的新建醫院將結合衛生所首創複合型多元層級服務的醫療服務設施，功能囊括衛生保健、基層醫療、門診、急診、復健、急性醫療及急性後期整合照護（PAC）、日間照護與長照中心等，以設立全國首推複合型多元層級服務之醫療設施為願景。

(中時)

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