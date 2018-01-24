上億元拚南市長初選？陳亭妃：大概花三千萬

2018年01月24日 12:26 中時 楊孟立

民進黨台南市長初選競爭激烈，黃偉哲、陳亭妃遭李俊毅點名花費上億，並有中資介入。陳亭妃今天在廣播節目上鄭重說明，初選至今只花了三千多萬，至於中資那更是與她絕緣。

陳亭妃說，自己比較早開始初選腳步，花費到現在大概是三千多萬，主要用在看板廣告、媒體廣告、文宣品上面。至於中資介入，陳亭妃笑說，自己是正國會一員，絕對與中資絕緣，而中資也不會像傻蛋一樣來支持陳亭妃。主持人追問那有可能是誰接受中資？陳亭妃說，這要讓其他候選人自己去回應。

目前多數媒體指涉黃偉哲民調第一，陳亭妃民調第二。對此，陳亭妃相當不服氣表示，現在是膠著狀態，一、二名互有領先，「我比較不會炒作媒體，我是在地實作、苦幹實幹型，不會用假訊息、假資料去影響別人權益，我們也丟過自己排名第一的民調。」

陳亭妃指出，每個候選人都有不同支持群眾，黃偉哲有上一些統派的媒體，有一些深藍支持者，而且他妹妹也可以助選，這是他的優勢；我在地方服務經營會比較緩慢，所謂的媒體戰一定會比苦幹實幹型快，但我們就是緩慢成長。

陳亭妃又諷刺說，現在推民調贏了又怎樣？我們要的是人民的感受，我提出最多的政見，1五大政策一一呈現。歷次辯論，大家可以去看候選人表現誰是空談？誰是照稿唸？人民都感受得到，台南鄉親感受更深。

主持人詢問賴清德子弟兵進駐黃偉哲競選幹部，是否一種表態？陳亭妃回應說，事實上是賴院長過去的支持者、幕僚團隊、決策小組成員分散在候選人當中，「我必須說我不會去炒作這議題，如果我們愛賴院長，我們是台南團隊，我們應該去做他最好的後盾，不應該去消費他。」她強調，民進黨有賴清德這麼好的政治明星，我們不要把他高度降低，初選自己拚就好。

(中時)