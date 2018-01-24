《全台最速報》沒毒氣室的集中營 控不實抹黑 龍發堂告衛生局長

2018年01月24日 12:15 中時電子報 綜合報導

◎沒毒氣室的集中營 控不實抹黑 龍發堂告衛生局長

針對高巿府衛生局長黃志中在臉書「沒有毒氣室的集中營」的言論，龍發堂住持釋心善24日到高雄地檢署對黃提起妨害名譽告訴，她也向黃喊話，希望他能勇於認錯，公開對龍發堂的堂眾、家屬表示道歉，來弭平這個傷痛。

◎大觀自救會抗爭 １人丟煙霧彈被捕

板橋大觀社區拆除工程24日上午執行第三波拆除動作，拆除3戶已點交房屋。大觀自救會及聲援學生等20餘人拉起布條、撒冥紙抗議，大喊「強拆暴政、政府殺人」，上百警力嚴加戒備。其中有名聲援朝挖土機扔煙幕彈，1人爆粗口辱罵員警，2人遭警方以強制、妨害公務罪嫌逮捕，另5名聲援者因妨礙拆除衝撞警方遭強制保護管束。

◎台大雲林分部生傳系 招收碩士在職專班20人

雲林縣傳授農業知識的「農業大學」、「有機專班」，由虎尾科技大學、雲林科技大學師資協助，今年起再多一所台大。台大生物產業傳播暨發展學系107學年度起將於台大雲林校區設立碩士在職專班，24日上午在縣府舉行招生說明會。

◎冬天少喝水 當心尿道結石！

下水道堵住啦！52歲曾姓男子，半夜內急卻尿不出來，腹痛如絞，緊急到員生醫院掛急診，檢查才知道原來是尿道被結石堵塞造成急性尿滯留。急診室主任曾冠富說，曾男及時就醫取出結石，否則可能傷及腎臟，膀胱也可能脹破。

(中時電子報)