春節東部幹線車票售完 部分紅眼列車有餘票

2018年01月24日 12:46 中時 王思慧

台鐵局今零時起，開放107年春節假期東部幹線對號列車，包含1月24日至2月21日含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線電話語音、網路及超商訂票。截至今上午10時止，總計完成22萬9,694筆、47萬267張訂票。

東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，2月14日至2月16日18時，長途自強號座位已售完。台東、花蓮往台北方向，2月18日至20日，長途自強號座位已售完。2月14日5272次及2月19日5269次紅眼列車尚有餘票。

南迴線車票部分，高雄往台東方向，2月15日7時至12時，2月16日16時至21時，長途自強號座位已售完。台東往高雄方向，2月19日9時至20時，2月20日10時至20時，長途自強號座位已售完。其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

另外，加開北花對號區間快車，2月15日台北往羅東、花蓮5694、5696、5698次座位，2月20日花蓮往台北5695、5697、5699次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘位。

請完成訂票旅客，務必於2日內(含訂票當日)至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於1月26日上午9時重新釋出。

另針對花東地區疏運，2月14、15、19、20日加開東線8班實名制列車，訂於2月9日6時起開放身份證U、V開頭字號及106年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

請訂妥實名制車票民眾備齊身分證明文件，2日內(訂票當日及次日)到台鐵各電腦連線售票站取票。不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票。實名制班車如有售剩車票，將於2月11日6時起開放身分證字號U、V及設籍花東縣民現場臨櫃購票，開車前一天則開放一般民眾現場臨櫃購票。

(中時)