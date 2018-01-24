美麗華罷工案第6天 自救會成員集結新北市府陳情

2018年01月24日 12:48 中時 譚宇哲

美麗華高爾夫球場自救會成員今天上午前往新北市府大樓前抗議。（譚宇哲攝）

美麗華高爾夫球場自救會成員今天上午前往新北市府大樓前抗議。（譚宇哲攝）

美麗華高爾夫球場自救會成員今天上午前往新北市府大樓前抗議。（譚宇哲攝）

美麗華高爾夫球場自救會成員今天上午前往新北市府大樓前抗議。（譚宇哲攝）

美麗華高爾夫球場罷工案邁入第6天，自救會成員今天上午10時許前往新北市府大樓前抗議，近百人高喊「我要工作權、讓我好過年」，要求勞工局長撤除「罷工糾察線」，不少員工聲淚俱下、情緒激動，讓現場警方嚴陣以待，最後由勞工局勞資關係科長出面接下陳情書，結束這場抗議行動。

美麗華球場自救會長林美珠說，尊重工會可以合法罷工，也尊重工會對資方的抗議訴求，但請留一條通路給非工會成員的員工，別再用罷工糾察線封鎖球場，也封鎖員工上班權益，讓公司可以正常營運，維持員工生計。

美麗華球場工務組長黃義樑說，支持工會與資方進入協商，也樂見工會提出的4大訴求可以被資方答應，但是用罷工糾察線封鎖球場，只會讓公司無法營運，財務狀況更吃緊，未來還可能必須進一步裁員甚至倒閉，這是勞資雙方都不樂見的。

勞工局勞資關係科長賴彥亨在自救會抗議過程中，出面接受自救會的陳情書，林美珠提問，既然工會呼籲非工會員工加入工會，倘若自救會成員全部加入，是否能夠立即生效，並且即刻進行會員大會。

賴彥亨表示，根據勞資爭議處理法，罷工糾察線是合法設置，另外加入工會也必須依照章程，無法立刻進行會員審核甚至舉辦會員大會，目前還是要求資方儘速協商，避免演變成勞勞相殘。

(中時)