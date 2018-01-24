取代小牛地獄火拖式 美海軍測試JAGM飛彈

2018年01月24日 13:11 中時電子報 喻華德

據《詹式防務》18日報導，美國海軍在去年12月5日在馬里蘭州帕塔克森特河（ Patuxent River）海航基地，以AH-1Z蝮蛇攻擊直昇機首度執行洛馬聯合空對地飛彈（JAGM）的飛行測試。

洛馬JAGM介紹影片

據9日美國海軍航空系統司令部發佈新聞指出，在試飛中AH-1Z的機組員以多種作戰模式導引飛彈，並演練以飛彈主動尋標器搜索並獲得目標，展示飛彈搭配AH-1Z的能力。

美國海軍直接與時間敏感打擊專案經理（Direct and Time Sensitive Strike (PMA-242) program） 康默爾福特（Mitch Commerford）中校，負責監督美國海軍的聯合空對地飛彈專案，向詹式表示此次使用一枚惰性彈對標靶演練（惰性彈指非實彈不可發射，但尋標器與實彈相同可用於訓練），以驗證飛機-飛彈-雷射作戰。

被譽為「飛彈的未來」的JAGM聯合空對地飛彈，是美軍研發下一代用於同時取代AGM-114地獄火反裝甲飛彈、BGM-71拖式反裝甲飛彈及AGM-56小牛空對地飛彈的武器，由三模式尋標器（紅外線影像/半主動雷射/毫米波雷達）、多用途彈頭、先進推進器所組成，具備射後不理、同時攻擊多目標能力。美國陸軍、海軍、海軍陸戰隊計畫採購上千枚JAGM，未來將用於無人機、AH-64阿帕契攻擊直昇機、MH-60海鷹直昇機、F/A-18E/F超級大黃蜂戰機等平臺上。

(中時電子報)