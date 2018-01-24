台警新制服與陸公安撞衫 網友KUSO警察先統一嗎？

台灣警察制服將改版，卻有網友認為其中一款與大陸公安撞衫，並KUSO「警察說統一嗎」。（圖／擷自警政署網站）

友善列印
中時電子報

警政署為使員警在上班、執勤時有舒適、便捷和機能的制服穿著，去年展開制服改版，請專家設計了三款新式制服，讓員警自己網路票選，但有眼尖網友看到其中B款水藍色制服，乍看之下與大陸員警（公安）制服撞衫，也和民間保安服相近，此話題在網路引發兩岸網友熱議，有網友KUSO說「警察先統一嗎」，但也有人認為「只是顏色相似罷了」。

兩岸警察制服是否真有撞衫，則是見仁見智各有擁護者。圖／擷自警政署網站與網路）

警政署表示，世界各先進國家對員警新式制服的設計，都會考量員警工作的特殊性，來結合相關的機能及合適性進行設計，色彩則是個人選擇，根據148個執法單位制服統計，採用水藍色制服有64個國家排第一，包括美國費城警局、芝加哥警局、香港、日本(夏季)、以色列、丹麥等。第二名則是藏青色制服。而員警票選制服結果近日馴將出爐。

對台灣即將改版的員警制服中有一款顏色與大陸公安甚至民間保安制服撞衫話題，藍營立委曾銘宗也曾在立院發言認為不妥，且質疑警政署是「真內定、假投票」，但網友卻是KUSO說「兩岸制服先統一了嗎」，「民進黨在為統一做事前準備工作」，但也有網友認為「完全看不出和大陸公安制服有任何相似的地方」，「沒覺得高度相似，撞衫更談不上」等，看來兩岸員警制服有沒有撞衫還是見仁見智，各有擁護者。

(中時電子報)

《全台最速報》沒毒氣室的集中營… 市議員邱素貞為建國市場業者請命…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。