台警新制服與陸公安撞衫 網友KUSO警察先統一嗎？

2018年01月24日 12:35 中時電子報 孫曜樟

警政署為使員警在上班、執勤時有舒適、便捷和機能的制服穿著，去年展開制服改版，請專家設計了三款新式制服，讓員警自己網路票選，但有眼尖網友看到其中B款水藍色制服，乍看之下與大陸員警（公安）制服撞衫，也和民間保安服相近，此話題在網路引發兩岸網友熱議，有網友KUSO說「警察先統一嗎」，但也有人認為「只是顏色相似罷了」。

兩岸警察制服是否真有撞衫，則是見仁見智各有擁護者。圖／擷自警政署網站與網路）

警政署表示，世界各先進國家對員警新式制服的設計，都會考量員警工作的特殊性，來結合相關的機能及合適性進行設計，色彩則是個人選擇，根據148個執法單位制服統計，採用水藍色制服有64個國家排第一，包括美國費城警局、芝加哥警局、香港、日本(夏季)、以色列、丹麥等。第二名則是藏青色制服。而員警票選制服結果近日馴將出爐。

對台灣即將改版的員警制服中有一款顏色與大陸公安甚至民間保安制服撞衫話題，藍營立委曾銘宗也曾在立院發言認為不妥，且質疑警政署是「真內定、假投票」，但網友卻是KUSO說「兩岸制服先統一了嗎」，「民進黨在為統一做事前準備工作」，但也有網友認為「完全看不出和大陸公安制服有任何相似的地方」，「沒覺得高度相似，撞衫更談不上」等，看來兩岸員警制服有沒有撞衫還是見仁見智，各有擁護者。

(中時電子報)