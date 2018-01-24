海灣旅遊年登場 觀光局選出台灣十大魅力島嶼

2018年01月24日 12:36 中時 王思慧

觀光局今宣布「2018海灣旅遊年」登場，挑選出台灣10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，以「探索台灣 島」為活動品牌，期盼能逐步建構島嶼生態觀光旅遊，並喚起各界重視海洋生態資源永續發展。

觀光局局長周永暉致表示，台灣（含澎湖群島）海岸線總長超過1,500公里，土地面積雖只占全球萬分之2.5，但卻蘊藏超過世界十分之一的海洋物種，擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源。而今年又有多場國際年會、活動及觀光雙邊交流都在台灣舉辦，包括世界最美麗海灣年會（澎湖）、世界花卉博覽會（台中）、第9屆亞洲賞鳥博覽會（嘉義）及台日、台韓、台越觀光雙邊交流會議等，是相當難得能擴大與國際交流的機會，因此特別將今年訂為「海灣旅遊年」。

而為強化海灣旅遊主軸曝光度與國際印象，觀光局此次邀請享譽國際的平面設計大師，也是國家文藝獎得主，林磐聳教授親自操刀設計台灣海灣旅遊的主視覺Logo，林磐聳分享其創作與設計理念，Logo以台灣造型為主體，運用「島嶼、海鳥、海灣」元素，並以自然漸層的色調、具韻律感的線條，勾勒展現出台灣海灣旅遊的多樣性與生命力，Logo中海鳥張開雙翼迎向天際的意象，更象徵帶領「2018海灣旅遊年」邁向國際，振翅高飛讓世界看見台灣。

不僅只有離島，觀光局也運用「本島x離島」的旅遊模式操作，帶動本、離島觀光共同發展，發揮1+1>2的加乘效果，因此也跨平台合作，加強環境整備、資源盤點、產品包裝、旅遊安全宣導及推廣行銷等作為，並挑選出超過40項與海洋旅遊相關四季在地特色活動，透過品牌打造、整合地方政府與產業資源，以「季季活動好亮點」、「精彩遊程GO體驗」及「連發宣傳逗熱鬧」等主軸，期持續吸引國際來台旅客及活絡國民旅遊市場。

觀光局表示，未來有更多、更新、更優惠的相關資訊，都將陸續公布於喔熊組長（喔熊 OhBear）FB粉絲團、台灣觀光FB粉絲團及台灣觀光資訊。

(中時)