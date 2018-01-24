為了東京奧運 安倍決定出席韓國冬奧開幕式

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旺報

韓國的平昌冬奧即將舉辦，日本首相安倍晉三突然改變了主意，決定出席。據指，安倍除了想力促中日韓三國領袖會談，也著眼於2020年東京奧運會吸引韓中觀眾及遊客。

日本政府因為南韓文在寅政府在慰安婦問題上，不贊同朴槿惠政權時達成的日韓解決慰安婦問題的協議，因此對文在寅總統頗有不滿，為此，一度表示安倍首相不出席平昌冬奧會開幕式。

但是在北韓核子試驗和發射彈道飛彈問題上，日本依然需要與南韓政府的合作。同時日本也期望盡快舉行日中韓三國領袖峰會，事實上也無法惡化與韓的關係。同時，東京也將在2020年舉辦奧運會，吸引南韓觀眾與遊客，這也是日本政府在考慮的一個因素。為此，安倍首相最終作出了訪韓的決定。

安倍首相計畫在訪韓期間，與文在寅總統舉行會談。同時，也在預估中國總理李克強也可能出席冬奧會的開幕式，為此，安倍首相也期望與李克強總理舉行會談，以便儘快敲定日中韓三國領袖峰會在東京舉辦的時間表。

韓聯社報導，南韓青瓦台有關人士24日表示，日本政府已於當天上午向韓駐日本大使館提議，就日本首相安倍晉三訪韓並出席平昌冬奧會的有關事宜進行協商。該人士表示，安倍訪韓能否成行還有待日本政府正式公布。

共同社則報導，安倍晉三24日在官邸向媒體表示，有意為出席2月9日的平昌冬奧會開幕式而訪問南韓。安倍將與韓總統文在寅舉行會談，拒絕就慰安婦問題要求日方道歉的韓政府新方針，並要求切實履行日韓共識。此外，安倍還希望確認對推進核與飛彈開發的北韓加強施壓以及日美韓三國保持密切合作。

(旺報)

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