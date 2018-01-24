NBA》球星科比作品 入圍奧斯卡最佳動畫短片

2018年01月24日 12:27 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

在最新公布的第90屆奧斯卡獎提名入圍名單中，NBA球星科比布萊恩（Kobe Bryant）也榜上有名！美國電影藝術與科學學院於23日公佈的第90屆奧斯卡獎提名入圍名單中，由科比布萊恩參與創作的動畫短片《親愛的籃球》（Dear Basketball）也在最佳動畫短片獎（Academy Award for Animated Short Film）上榜入選。

《親愛的籃球》是科比在2015年宣佈退休時，於一家新媒體平臺《球員論壇》上發表的一首長詩，詩中充滿他對籃球的熱愛以及對離開球場的遺憾與不捨。

在這部約6分鐘的同名動畫短片中，以科比親自朗誦這首長詩為主要框架，畫面則包含科比在比賽場上的各個經典時刻，並交織科比兒時對籃球的熱愛。

此一短片是由迪士尼動畫導演基恩（Glen Keane）執導，電影配樂則是大師級的威廉斯（John Williams）配樂。

在獲知自己將競逐奧斯卡之後，科比布萊恩於第一時間在推特留言表示：「什麼？這真超乎想像。《親愛的籃球》能夠獲得奧斯卡的關注讓我非常激動。感謝基恩的天才導演和威廉姆斯的精彩配樂，你們把這首詩提升到新高度，能和你們一起創作我感到非常榮幸。」

與《親愛的籃球》一同競逐本屆奧斯卡最佳動畫短片獎項的還有其餘四部短片，獲獎名單將在3月5日公佈。

(中時電子報)