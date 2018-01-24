為何古希臘雕像GG普遍偏小？ 專家：審美不同

不少古希臘或仿古的男性裸體雕像中，經常會發現，男性的性特徵往往不符合比例的縮小。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據藝術教育網Artsy報導，無論你是專業藝術工作者、或只是一般的觀眾，對於裸體的古希臘雕像必定不陌生。但在欣賞這些裸體人像之美時，不少民眾也發現，男性的人像中性器官的尺寸似乎不符合人體比例，比常人平均值小很多。這到底是當時的實際狀況，還是有什麼特殊原因？

對此疑慮，英國古羅馬歷史學者保羅·克里斯塔（Paul Chrystal）解釋，古希臘人對男性的審美觀，認為擁有較小的男性生殖器者，愈具有越高的社會與文化價值，和當前受成人片影響的大尺寸迷思截然不同。

文藝復興三傑之一、米開朗基羅的名作「大衛像」。（達志影像/Shutterstock）

古希臘劇作家阿里斯托（Aristophanes）的作品《雲》（The Clouds c. 419–423 BC）中，形容了這種男性審美觀：「完美的男性，應該要擁有光滑的胸膛、白皙的肌膚、寬闊厚實的肩膀、短小舌頭、堅硬的臀部，與尺寸小的生殖器。」學者保羅在著作中寫道，「在古希臘藝術和文學中，巨大的男性生殖器是野獸的象徵，代表著好色和愚蠢，更視為與野蠻人世界相近的人群。」

這樣的觀點似乎也影響了後世，歐洲在文藝復興時期，流行仿效古希臘羅馬雕塑人像，米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti）的大衛（David）雕像，是讓外界開始注意到這個「不合乎人體比例」的開端。不過對於大衛「尺寸太小」的議題，曾有兩名醫師表示，從雕像紋路上可見，大衛可能因為大敵當前，緊張擔憂才導致性器官內縮，似乎與古代審美觀不完全相同。

(中時電子報)

文章來源：Why Ancient Greek Sculptures Have Small Penises

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