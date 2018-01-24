市議員邱素貞為建國市場業者請命 爭取設置機車出入通道

2018年01月24日 12:34 中時 陳世宗

台中市東區建成路上的公有建國市場D區，因機車停車場開口位在樂業二路側，騎士逆向穿越車陣險象環生，影響民眾的消費意願，市議員邱素貞24日在市議會召開記者會為民請命；建議市府，因地制宜，在不影響安全前提下，規劃便捷的通行空間帶動商機。

市議員邱素貞說，建國市場共有攤商711家，其中D區有61家店面，因建成路一處機車停車場開口，設置在樂業二路側，民眾前往D區採買、購物，貪圖方便，往往冒著逆向穿越樂業二路車陣的危險，將機車騎上人行道，交通安全令人捏一把冷汗。

邱素貞指出，這項設計上的瑕疵，不僅嚴重危及民眾行車安全，更因停車不便，造成D區店家生意下滑苦不堪言，紛紛向她提出陳情，希望在建國九路五街附近設置機車出入口通道，以改善現況。

建國市場自治會長蔡鈴欽表示，當初建成路曾規畫預留坡道破口，便利前往D區採買民眾出入；副市長張光瑤等相關單位人員曾來會勘過兩次，但至今未新闢機車道影響民眾前來採買意願。

攤商代表戴文星無奈說，機車族自建成路往南到了樂業二路，大都右轉前往別區採買，造成D區停車格空蕩蕩，沒有人潮必影響生意，希望市府能夠改善D區機車停車場開口位置外，也能規畫在建國市場東側建成路新闢機車道提升買氣。

台中市政府經發局、交通局強調，因該處為建成路幹道彎道區，車速快，車流多，視線欠佳，且進出道坡度大；考量進出攤商與消費者交通安全，將再審慎評估可行性。

(中時)