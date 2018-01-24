鹿港微電影鹿東國小小六生摘首獎

鹿港鎮公所主辦「在鹿港的故事」短片競賽，邀請各界以「鹿港古都風華」為主軸。（吳敏菁攝）

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鹿港鎮公所主辦「在鹿港的故事」短片競賽，邀請各界以「鹿港古都風華」為主軸

，鹿港鎮為拍攝場域，共7部影片報名，24日鎮長黃振彥頒獎，首獎是鹿港在地的學校鹿東國小6年4班的老師家長與同學合力完成「尋鹿」、獎金6萬元，同時該片演出「蝦丸媽媽」的傅詠惠也獲得「最佳演員獎」，獲頒獎金1萬元。

黃振彥鎮長表示，鎮公所首次舉辦短片競賽活動，是希望以時下流行的「微電影」方式，透過故事與鏡頭，讓大家更加了解鹿港之美，這次最特別的是，鹿東國小同學，在洪國煜老師的指導下，全班28位同學幾乎都參加演出，還有同學的媽媽傅詠惠，平日是學校的熱心志工，拍短片則登場當演員，飾演的就是在市場賣蝦丸的媽媽，全班齊心協力完成作品，相當值得鼓勵。

「在鹿港的故事」短片競賽活動得獎名單；首獎：尋鹿。最佳劇情片：從缺。最佳紀錄片：巷機（巷機市集）。優選：故事裡的鹿港、不再丟下你、尋鹿。最佳導演獎

：巷機導演許慈祐。最佳技術獎：故事裡的鹿港。最佳演員獎：尋鹿裡傅詠惠飾演的蝦丸媽媽。

評審老師給予「尋鹿」評語是「從小朋友的角度進入鹿港社區的行動與觀察過程十分動人，兼顧童趣與美學教育的反思，敘事及拍攝品質均佳」因此獲得首獎。

指導老師洪國煜說，把短片製作當成班級活動，鼓勵全班參與，學生學習到拍攝微電影的機會不多，這次是一個很好的經驗，能夠讓孩子們以後會更有自信來表達自己

「尋鹿」敘述年輕人，回鹿港想找回小時候回憶，不小心弄丟筆記本，裡頭有很多她拍下的照片，但卻沒有聯絡方式，兩位國小生撿到並帶回和學校同學討論，決定按照照片裡的景色去找尋年輕人的蛛絲馬跡，過程中趣味、人情味不斷。

「最佳演員」傅詠惠則說，藉機會走訪很多鹿港的古蹟景點，影片裡跟孩子在家庭的互動，以及市場的工作，都是平日生活，是自然表現。

得到最佳紀錄片「巷機」，導演許慈祐也得到最佳導演獎，畢業於高雄第一科技大學、今年25歲，畢業後返鄉參加保鹿協會舉辦的微電影課程，班上同學在摸乳巷旁籌畫市集，覺得有趣，拍了紀錄，意外得獎，鼓舞自己每年拍一部影片，把興趣持續下去。

(中時)

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