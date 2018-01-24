偷完水果行再偷牛排店 老翁賊星該敗栽了

2018年01月24日 12:55 中時 謝明俊

許嫌竊走牛排店140000多元現金。〔謝明俊翻攝〕

許姓老慣竊2天2度被木新所員警逮捕。〔謝明俊翻攝〕

有多次竊盜前科的許姓老翁，涉嫌連續在台北市文山區景美女中一帶，挑選小本生意店家行竊現金，3天前，許嫌涉嫌在木新路3段一家水果行，趁著老闆忙著卸貨，偷走水果行貨車內現金皮包，許嫌到案後打死不承認，隔1天，許嫌再度在一壽街一家牛排店行竊櫃檯現金，結果賊星該敗，被店家發現報警，轄區木新所員警趕往當場逮捕送辦。

42年次的許嫌，戶籍設在北市信義區，但並未住在戶籍地，他到案後，堅不透露自己現住何地，警方根據監視器，發現他都是徒步在木新所轄區內活動，隨機找尋目標下手行竊，警方研判許嫌都把贓款藏放在現住地，為防警方起贓，所以才拒絕交代目前住所。

許嫌是涉嫌在21日上午8時許，行經木新路3段一家水果行，見到店家正忙著從貨車上卸貨，許嫌走近貨車駕駛座旁，見到副駕駛座上放著一只皮包，許嫌打開車門偷走內有11萬現金的皮包後，快速逃離現場。

店家發現現金失竊，立即向轄區木新所報案，警方立即調閱監視器，找到許嫌打開貨車門畫面，循線通知他到案受詢，但因許嫌拒絕吐露現住地，身上也未起獲現贓物，因此，警方只能暫將許嫌釋放，將案件轉由分局偵查隊函送檢方查辦。

許嫌以為警方莫耐他何，膽子益發大了起來，隔了1天的上午，在行經一壽街一家牛排餐廳，見餐廳開門，老闆忙著在店後方廚房備料，許嫌闖進牛排店內，打開櫃檯收銀機偷走內有現金14000多元的現金布袋，許嫌得手準備離開，店東聽到聲響追出攔阻，並打電話報警，木新所員警林羽鶴獲報趕赴現場，逮住許嫌，許嫌還奮力反抗，林員通報同事趕來合力壓制，帶回派出所偵詢後依法送辦，警方懷疑他涉案不只於此，正擴大清查中。

(中時)