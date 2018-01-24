懶理低薪？孫大千批小英：不「圓夢」也懶得「圓謊」

蔡英文是否真的要達成夢想3萬元？孫大千認為現在看來只是一場遊戲一場夢。（本報系資料照）

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中時

行政院副院長施俊吉日前表示，只要每年穩定調漲基本工資8％，到2024年就能達到蔡英文總統「夢想」的3萬元。本以為施俊吉言論是在幫蔡總統圓夢，沒想到蔡總統卻表示，施俊吉的說法「只是一種數學的算法。」基本工資調整必須顧及經濟現實，不能夠硬性執行。前立委孫大千認為，蔡英文此言無疑是打臉施俊吉，更是澆了所有勞工朋友一桶涼水。

蔡總統於去年末提出「3萬夢想說」，現有施俊吉出謀獻策，本以為蔡總統會欣然接受並詳加考慮。沒想到蔡總統非但不領情，還狠狠打臉施俊吉，說他只是「數學的算法」。對此，孫大千今在臉書上發文，他質問蔡總統「基本工資3萬元」這個夢想，是否只是在勞基法修法過程中，拋出來安撫勞工朋友的反彈情緒的「謊言」？所以，當勞基法修法通過後，蔡總統既不想「圓夢」，也懶得「圓謊」了嗎？

台灣的低薪問題已成基層勞工夢魘。孫大千也指出「低薪問題」是勞工心中永遠的痛，更是台灣的國安問題。由於低薪，所以青年朋友不願成家，不敢生育，不滿現狀，不想消費，台灣更因此走向螺旋式的衰退循環。孫大千本以為蔡英文總統已經意識到低薪問題的嚴重性，並且下定決心改善現況。如今，聽到蔡總統打臉施俊吉的談話，他感嘆：「真的是澆了所有勞工朋友一桶涼水。」

當蔡英文總統與台北市長柯文哲還在「鬥嘴鼓」去爭辯對方的「台灣價值」時，孫大千疾呼：「對於在生活邊緣辛苦掙扎的勞工朋友來說，現在最想知道的，恐怕不是蔡英文總統的『台灣價值』是什麼？而是蔡總統的『勞工價值』是什麼？」

(中時)

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