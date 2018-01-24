小丑醫生很吵卻很好笑 帶給近3萬病人幸福感

2018年01月24日 13:09 中時 陳志祥

受到社會各界支持的紅鼻子關懷小丑協會成立，希望大家出錢出力共襄盛舉。（陳志祥攝）

2年前台灣正式引進法國「紅鼻子醫生」計畫，已在台大、榮總等5家醫院進行782場表演、服務2萬8000多人，帶給病童歡笑、協助提升治療效果，因癌細胞攻擊小腦的勛勛最喜歡與小丑醫生同樂，他說，跟著他們一起high是我生命中最重要的事！

為了服務更多與疾病搏鬥的孩子，「紅鼻子關懷小丑協會」今（24）日宣布成立，首任理事長是第亞洲第1位在法國完成微笑醫生組織專業訓練的馬照琪，她一開口就哽咽了，她表示，2年來這條路走得並不孤單，因為收到社會各界溫暖的支持。

紅鼻子醫生雖然不是真正醫生，卻能開立「微笑處方」，如同心理諮商師、也是兒童醫院必備角色，馬照琪表示，第1場表演原本害怕被趕出來，結果多慮了，現場醫護、小朋友全部玩在一起，家長都來道謝。

給了紅鼻子小丑醫生首場演出機會的是台大兒童醫院院長吳美環，馬照琪感謝吳院長的包容，鼓舞他們繼續表演的勇氣，吳美環指出，紅鼻子醫生的表演很吵，有趣的是不管大人或小朋友內心的糾結都被打開，所有人都笑了，他們帶給辛苦與病魔奮戰的孩子一個美好未來。

現因癌細胞攻擊小腦而必須坐著輪椅行動的勛勛也愛與紅鼻子醫生互動，尤其一起唱歌，他說，跟著他們一起high是我生命中最重要的事！勛勛的媽媽表示，孩子住院打針、吃藥、治療很辛苦，若有人主動關懷，日子會好過一點，她感謝紅鼻子醫生在他們最低潮的時刻陪著度過難關。

新成立的紅鼻子關懷小丑協會推出「微笑認養計畫」，希望募集450萬元讓他們透過完整訓練，前往各合作醫院演出，從每周1天增為2天，帶給孩子更多歡樂，捐款方式月捐、單筆皆可一起共襄盛舉。

(中時)