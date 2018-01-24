日本加治金屬及新潟航太 拜會中市府

2018年01月24日 13:21 中時 盧金足

日本加治金屬是全球航太智慧製造的標竿廠商，提供航太結構件精密製造零件，包括美國波音等大型航空機製造業都是其合作夥伴。24日加治金屬及新潟航太製造業投資考察團共同拜會台中市長林佳龍，洽談日本與中部地區航太產業未來合作模式，期望引進加治金屬的表面處理、噴漆等先進技術，並引資投入台中，結合航太零組件加工技術業者建廠，擴充產能，共同爭取波音、空巴等歐美廠商訂單。

去年3月8日，台中市政府、工研院與加治金屬三方在日本東京簽署合作備忘錄，今日加治金屬株式會社社長加治康正，偕同公益財團法人新潟市産業振興財團室長宮崎博人，率領佐渡精密株式會社、新潟金屬製品工業有限公司、明珠輕工有限公司等廠商來台考察，並拜會台中市政府，受到市長林佳龍的歡迎。

林佳龍表示，去年他前往日本拜訪加治金屬，代表台中市政府與加治金屬、工研院三方簽訂合作備忘錄，期望加強台日在航太產業及精密製造的合作；今天來自日本新潟縣的產業考察團到訪台中，是台日雙方促進航太產業與精密機械發展的重要里程碑。

他指出，加治金屬所屬的企業集團，有非常好的表面處理技術，也是國際大型航空公司的零組件供應商，未來若能與台中的航太及精機產業合作，可以提升其技術能力並能直接向國際接單，進一步促進台中航太供應鏈的發展。這次考察團的到訪，對於台中市發展成智慧機械之都，以及「國機國造」的未來發展都是很關鍵的一步。

加治金屬株式會社社長加治康正說，這次考察團來到台中，主要是希望合成日本與台灣的航太產業技術，一起爭取國際訂單；台灣的技術已經很高超，日本則有其特色，兩個國家的技術加乘在一起，對於要爭取海外訂單是相當容易的。

新潟市産業振興財團室長宮崎博人也說，新瀉市的航太產業剛剛起步，非常仰慕台中市純熟的航太產業技術，希望這次的觀摩可以促進彼此進一步合作。

經發局長呂曜志指出，這次由加治金屬與新潟航太製造業投資考察團共同組團來訪，其中日本新瀉縣由7家中小企業組成了飛機產業供應鏈群(NSCA)，台灣這邊以台中廠商為主的產官學也成立AIM航太聯盟。

市府希望能促成日方表面處理的相關技術，到台中新成立一家合資公司，進行投資及擴廠，以提升台中的航太產業接單能力，可以接下更多空中巴士及波音公司機體主要結構件的加工與表面處理訂單，有助於將台灣的整個航太業產值從目前的1千億持續向上增加。

呂曜志表示，中央政府指定台中市為智慧機械之都，市府在豐洲二期的開發進度如火如荼進行中，可望在今年報編完成，未來將有55公頃的空間可以作為中短期產業用地來滿足業界需求，長期而言則會加速推動清泉崗門戶專案，提供100公頃以上的產業專區，投入後續航太製造及維修部分，促成更多台日合作。

經發局表示，台中地區是航太產業的聚落，包括漢翔及所屬A-team成員等業者，在國際航空結構、引擎、導航系統等供應鏈中，扮演重要角色，未來與加治金屬合作建置國內與國外技術與供應鏈策略聯盟，將可進一步為航太產業爭取訂單，提升產能。

(中時)