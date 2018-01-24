瘋赴日掃貨 達人傳授3絕招 免費送機票、單眼

東京新宿。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

國人瘋赴日買藥妝、3C電器，不少人買到日幣嫌不夠、行李怕超重。除了必敗日本夯品，有達人就傳授最超值買法，教民眾如何在日本聰明購物，把花出去的日幣價值更大化，不只能免費換取到下一趟遊日機票，甚至還能直接賺到高單價的單眼相機。

今日「蘋果日報」報導，旅遊達人魏基益（Tim）分享個人遊日必備3類型卡片，包括3C賣場會員儲值卡、航空聯名卡、和百貨公司卡。像是著名連鎖賣場的Bic Point Card，無論單次消費金額多寡，都能累積為點數、沒有期限限制，再加上連鎖店數多、集點相對方便，讓他多次利用點數直接換取到相機，當中還有一台要價10多萬日幣的單眼相機。

第2張必備卡則是航空聯名卡，如全日空聯名的edy卡的好處在於，無論是在便利商店、販賣機、到入住飯店，儲值卡片後的每一筆消費，都能直接把花出去的大、小錢累積為哩程數，達到額度後就可以換到全日空到日本的機票，再送你飛下一趟遊日旅程。

另第3張必備卡就是百貨公司卡，可針對自己最常消費的百貨公司辦理。以東京西武百貨卡為例，除了可直接儲值、不時有促銷優惠，他也分享一個小撇步：到百貨公司準備大採購之前，能先前往服務櫃台，詢問有哪些品牌正在推促銷活動優惠券；尤其對外國消費者來說，退稅後所獲得的折扣又相對更優惠。

此外，對於熱愛掃貨藥妝品的民眾，也可加入店家LINE帳號，例如松本青官方LINE帳號經常有不同優惠活動推播，只要結帳時出示優惠券QR CODE，就能直接打9折，折扣甚至比辦會員卡還吸引人。

(中時電子報)

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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