全泰秀輕生過世後,河智苑首度發文悼念弟弟。(圖/取自hajiwon1023 IG)

34歲韓國男星全泰秀(正名:田汰遂)21日因憂鬱症驚傳辭世,其姊姊河智苑(本名:田海林)與家人昨(23日)低調替全泰秀舉行喪禮,外界一度擔心河智苑會因此崩潰,今稍早河智苑首度開腔,曬出與弟弟黑白合影發悼念文說:「我所愛的星星」。

曾演出《成均館緋聞》的全泰秀傳出輕生身亡後,媒體報導全泰秀過去十分困擾活在「河智苑弟弟」的標籤下,再加上7年前發生醉毆司機事件,演藝事業停擺,才使他罹患憂鬱症,最終因控制不了病情想不開。

在全泰秀出殯後,河智苑稍早首度更新IG,並曬出與弟弟過去黑白合影說:「閃亮的星星,生在綻放無盡光芒的世界上,我所愛的星星,希望這顆星星在世上比任何人幸福,得到眾人的愛,我愛你,我的美麗星星汰遂!」字裡行間充滿對亡弟的思念,粉絲也留言打氣說:「We here for you.. To be strong 」、「Deep condolence. Stay strong」。

