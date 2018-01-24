加拿大航空獲北美最佳航空 推3到8人商務艙85折

2018年01月24日 13:12 工商 張佩芬

加拿大航空捷報頻傳！2017年再度榮獲英國著名航空服務調查機構SKYTRAX評選為「北美最佳航空公司」並保持北美籍航空公司唯一榮獲四星級評等肯定的殊榮，同時獲得全球最知名航空專業網站AirlineRatings.com評選為「2018年美洲最佳長程線航空公司」。加航台北公司今(24)日宣布推出3到8人商務艙85折，學生票3.06萬元。

加航2017年一共招募了6000名新進員工的加拿大航空，連續第五年被票選為加拿大百大企業，並被連續第二年票選為北美50個最受歡迎的工作環境之一！加拿大航空也已宣布2018年將開航加拿大至愛爾蘭、 羅馬尼亞、阿根廷、法國與瑞士等12條全新國際航線，展現進軍全球十大航空的企圖心！

加拿大航空去年股價上漲90％，資深商務策略總監劉貴豪表示：「我們正在全力朝著2020年成為全球前十大航空公司的目標發展，無論在航線拓展、機隊更新或團隊招募各方面都相當積極；2017年共開航了30條航線、其中有20條為國際航線，可以看出我們對於六大洲網絡布局的全面性；另外今年我們的總載客量也較去年新增三百萬人次達到四千八百萬人次，為2017年的營收帶來讓股價翻倍成長的亮眼表現！」

加拿大航空資深商務策略總監劉貴豪也強調：「亞洲是我們所非常重視的市場，尤其台灣才新開航台北直飛溫哥華航線第一年，我們除了期待在五月份起的夏季航班時刻表將調整為天天直飛的班次外，也特別針對不同旅客的需求推出專屬的優惠方案，包括3到8人同行搭乘商務艙即可享85折優惠，台北至溫哥華、卡加立、洛杉磯、舊金山、西雅圖、波特蘭、拉斯維加斯、丹佛等地、溫哥華最低57,800起；對於學生族群也推出全新的學生票方案，持有學生證或打工度假簽證的學生本人與同行直屬親屬及配偶，皆可享台北直飛溫哥華台幣30,600元起、台北飛往洛杉磯、舊金山與西雅圖26,900元起的超值優惠，希望成為台灣旅客飛往北美的首選航空！」

加拿大航空也說明，加拿大航空與旗下的加拿大快運航空(Air Canada Express)、低成本航空胭脂航空(Air Canada Rouge) 採用三品牌的方式全面經營北美航空市場，目前機隊總數共有379架飛機、已是傲視全球的大型機隊規模，2017年所率先啟用全球最新型窄體客機波音737Max，預計在2018年底前會再有16架737Max陸續交機外、還有43架訂單與109架的可購買權，目前台北直飛溫哥華航線所使用的波音787夢幻客機，目前已有30架在執飛、預計在2019年底前會再交付7架夢幻客機，加上預計已向加拿大航太品牌龐巴迪訂購45架全新C系列(Bombardler 300)窄體雙引擎客機，可望在2020年度打造全球最新的航空機隊，來提供六大洲旅客更多綿密的全球飛行網絡！

2018年國際航線開航表：

加拿大多倫多(Toronto)飛往：愛爾蘭 香農鎮(Shannon)、葡萄牙 波多(Porto) 、克羅埃西亞 札格瑞布(Zagreb)、 羅馬尼亞布加勒斯(Bucharest) 、布宜諾斯艾利斯 阿根廷(Buenos Aires)

加拿大蒙特婁(Montreal)飛往：日本 東京(Narita)、 愛爾蘭 都柏林(Dublin) 、 羅馬尼亞 布加勒斯特(Bucharest)、葡萄牙里斯本(Lisbon) 、 以色列 特拉維夫(Tel Aviv)

加拿大溫哥華(Vancouver)飛往： 法國巴黎(Paris) 、蘇黎世 瑞士(Zurich)

加拿大航空提醒台灣地區旅客，備妥有效旅行文件是旅客的責任，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請eTA電子簽證；如未持有有效eTA電子簽證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。

(工商)